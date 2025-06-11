«Критериум Дофине». 4-й этап. Эвенепул победил, Вингегор – 2-й, Йоргенсон – 3-й, Погачар – 4-й
«Критериум Дофине»
4-й этап
Шарм-Сюр-Рон – Сен-Пере, Франция
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
14,4 км
Начало – 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Общий зачет (после 3-го этапа)
1. Иван Ромео (Испания, Movistar) – 14.09,01
2. Луи Барре (Франция, Intermarché – Wanty) – 0,17
3. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 0,18
4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,24
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 0,29
6. Эдвард Данбар (Ирландия, Jayco AlUla) – 0,37
7. Брие Роллан (Франция, Groupama – FDJ)
8. Андреас Лекнесунд (Норвегия, Uno-X Mobility)
9. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)
10. Фред Райт (Великобритания, Bahrain – Victorious) – 1,12...
21. Алексей Луценко (Казахстан, Israel – Premier Tech) – 1,18...
54. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates – XRG)