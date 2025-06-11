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«Критериум Дофине». 4-й этап. Эвенепул победил, Вингегор – 2-й, Йоргенсон – 3-й, Погачар – 4-й

11 июня пройдет четвертый этап веломногодневки «Критериум Дофине».

«Критериум Дофине»

4-й этап

Шарм-Сюр-Рон – Сен-Пере, Франция

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

14,4 км

Профиль/Карта

Начало – 15:15 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Общий зачет (после 3-го этапа)

1. Иван Ромео (Испания, Movistar) – 14.09,01

2. Луи Барре (Франция, Intermarché – Wanty) – 0,17

3. Харольд Техада (Колумбия, XDS Astana) – 0,18

4. Флориан Липовиц (Германия, Red Bull – BORA – hansgrohe) – 0,24

5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin – Deceuninck) – 0,29

6. Эдвард Данбар (Ирландия, Jayco AlUla) – 0,37

7. Брие Роллан (Франция, Groupama – FDJ)

8. Андреас Лекнесунд (Норвегия, Uno-X Mobility)

9. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates – XRG)

10. Фред Райт (Великобритания, Bahrain – Victorious) – 1,12...

21. Алексей Луценко (Казахстан, Israel – Premier Tech) – 1,18...

54. Павел Сиваков (Франция, UAE Team Emirates – XRG)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Критериум Дофине
Павел Сиваков
logoТадей Погачар
Эдвард Данбар
Фред Райт
logoАлексей Луценко
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Матье ван дер Пул
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