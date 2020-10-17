Британский велогонщик Тео Гэйган Харт выиграл «Джиро д’Италия», Ильнур Закарин – 22-й

Британский гонщик INEOS Тео Гэйган Харт стал победителем многодневки «Джиро д’Италия».
Сегодня на заключительном этапе гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. Победу одержал Филиппо Ганна.
«Джиро д’Италия»
21-й этап
Чернуско-суль-Навильо – Милан
Индивидуальная гонка с раздельного старта
15,7 км
1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS) – 17,16
2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – 0,32
3. Роан Деннис (Австралия, INEOS) – то же время
4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 0,41
5. Майлс Скотсон (Австралия, Groupama – FDJ)
6. Йозеф Черны (Чехия, CCC) – 0,44
7. Чед Хага (США, Sunweb)
8. Брэндон Макналти (США, UAE-Team Emirates) – 0,46
9. Камиль Градек (Польша, CCC) – 0,47
10. Ян Тратник (Словения, Bahrain – McLaren)
11. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,55...
13. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,58...
19. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 1,10...
24. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 1,16...
30. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 1,27
31. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,28...
33. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 1,31...
36. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 1,35...
38. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 1,37...
45. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,47
Общий зачет (после 22-го этапа)
1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85.40,21
2. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 0,39
3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 1,29
4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 2,57
5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,09
6. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 7,02
7. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 8,15
8. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 8,42
9. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 9,57
10. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 11,05
11. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 11,52
22. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1.06,11