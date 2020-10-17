Британский велогонщик Тео Гэйган Харт выиграл «Джиро д’Италия», Ильнур Закарин – 22-й

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Британский гонщик INEOS Тео Гэйган Харт стал победителем многодневки «Джиро д’Италия».

Сегодня на заключительном этапе гонщики проехали индивидуальную гонку с раздельного старта. Победу одержал Филиппо Ганна. 

«Джиро д’Италия»

21-й этап

Чернуско-суль-Навильо – Милан

Индивидуальная гонка с раздельного старта

15,7 км

Профиль/Карта

1. Филиппо Ганна (Италия, INEOS) – 17,16

2. Виктор Кампенартс (Бельгия, NTT Pro Cycling) – 0,32

3. Роан Деннис (Австралия, INEOS) – то же время

4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 0,41

5. Майлс Скотсон (Австралия, Groupama – FDJ)

6. Йозеф Черны (Чехия, CCC) – 0,44

7. Чед Хага (США, Sunweb)

8. Брэндон Макналти (США, UAE-Team Emirates) – 0,46

9. Камиль Градек (Польша, CCC) – 0,47

10. Ян Тратник (Словения, Bahrain – McLaren)

11. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,55...

13. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,58...

19. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 1,10...

24. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 1,16...

30. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 1,27

31. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,28...

33. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 1,31...

36. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 1,35...

38. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 1,37...

45. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,47

Общий зачет (после 22-го этапа)

1. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 85.40,21

2. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 0,39

3. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 1,29

4. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 2,57

5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,09

6. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 7,02

7. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 8,15

8. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 8,42

9. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 9,57

10. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 11,05

11. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 11,52

22. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1.06,11

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