«Джиро д’Италия». 17-й этап. О’Коннор победил, Закарин – 4-й

Теги Джиро д'Италия велошоссе результаты Винченцо Нибали Якоб Фульсан Ильнур Закарин Томас де Гендт Доменико Поццовиво Рафал Майка Вилко Кельдерман Патрик Конрад Пейо Бильбао Бен О'Коннор Килиан Френкини Брэндон Макналти Фаусто Маснада Тео Гэйган Харт Херманн Перштайнер Жоау Алмейда Харм Ванхауке Джей Хиндли Велоспорт

Сегодня прошел 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал австралийский гонщик NTT Pro Cycling Бен О’Коннор, россиянин Ильнур Закарин (CCC) финишировал четвертым. 

«Джиро д’Италия»

17-й этап

Бассано-дель-Граппа – Мадонна-ди-Кампильо

203 км

Профиль/Карта

1. Бен О’Коннор (Австралия, NTT Pro Cycling) – 5.50,59

2. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 0,31

3. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 1,10

4. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,13

5. Килиан Френкини (Швейцария, Groupama – FDJ) – 1,55

6. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 2,49...

12. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 5,11

13. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время

14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) 

15. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step)

16. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren)

17. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe)

18. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo)

19. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») 

20. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) 

21. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 5,13

Общий зачет

1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 71.41,18

2. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,17

3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 2,58

4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS) – 2,59

5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,12

6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 3,20

7. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 3,31

8. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 3,52

9. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 4,11

10. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 4,26

11. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 5,07

12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,09

13. Брэндон Макналти (США, UAE-Team Emirates) – 6,10...

18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 26,57

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья