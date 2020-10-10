«Джиро д’Италия». 17-й этап. О’Коннор победил, Закарин – 4-й

Сегодня прошел 17-й этап веломногодневки «Джиро д’Италия». Победу одержал австралийский гонщик NTT Pro Cycling Бен О’Коннор, россиянин Ильнур Закарин (CCC) финишировал четвертым.
«Джиро д’Италия»
17-й этап
Бассано-дель-Граппа – Мадонна-ди-Кампильо
203 км
1. Бен О’Коннор (Австралия, NTT Pro Cycling) – 5.50,59
2. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 0,31
3. Томас де Гендт (Бельгия, Lotto Soudal) – 1,10
4. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 1,13
5. Килиан Френкини (Швейцария, Groupama – FDJ) – 1,55
6. Харм Ванхауке (Бельгия, Lotto Soudal) – 2,49...
12. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 5,11
13. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – то же время
14. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb)
15. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step)
16. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren)
17. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe)
18. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo)
19. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)
20. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling)
21. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 5,13
Общий зачет
1. Жоау Алмейда (Португалия, Deceuninck – Quick Step) – 71.41,18
2. Вилко Кельдерман (Нидерланды, Sunweb) – 0,17
3. Джей Хиндли (Австралия, Sunweb) – 2,58
4. Тео Гэйган Харт (Великобритания, INEOS) – 2,59
5. Пейо Бильбао (Испания, Bahrain McLaren) – 3,12
6. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 3,20
7. Винченцо Нибали (Италия, Trek – Segafredo) – 3,31
8. Доменико Поццовиво (Италия, NTT Pro Cycling) – 3,52
9. Патрик Конрад (Австрия, Bora-Hansgrohe) – 4,11
10. Фаусто Маснада (Италия, Deceuninck – Quick Step) – 4,26
11. Херманн Перштайнер (Австрия, Bahrain – McLaren) – 5,07
12. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,09
13. Брэндон Макналти (США, UAE-Team Emirates) – 6,10...
18. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – 26,57