Французская полиция провела допинговый рейд в Arkéa-Samsic во время «Тур де Франс». Задержали двоих человек, обыскивали комнату Кинтаны

Французская полиция во время веломногодневки «Тур де устроила обыски в команде Arkéa-Samsic.

В частности обыскали комнату победителя «Джиро д’Италия» и «Вуэльты» колумбийца Найро Кинтаны.

По итогам рейда были задержаны два человека – их имена пока не сообщаются. Известно, что у этих людей нашли «множество медицинских препаратов и один метод, который может квалифицироваться как допинг».

Обыски прошли еще 16 сентября – после 17-го этапа «Тур де Франс», однако задержаны подозреваемые были только сейчас.

«В нашем отеле действительно проводился обыск. Это касается лишь очень небольшого числа гонщиков, а также их ближайшего окружения, но не сотрудников команды.

Мы, конечно, поддерживаем наших гонщиков, но если выяснится, что они действительно применяли допинг, то мы сразу же примем меры», – рассказал генеральный менеджер Arkéa-Samsic Эммануэль Убер.

В составе Arkéa-Samsic на «Тур де Франс» выступали (Колумбия), Дайер Кинтана (Колумбия), Виннер Анакона (Колумбия), (Франция), Максим Буэ (Франция), Диего Роса (Италия), Клемен Руссо (Франция), Коннор Свифт (Великобритания).