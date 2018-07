16-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за забастовки фермеров. Гонщики пострадали от слезоточивого газа, который применила полиция

Сегодня 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был прерван из-за забастовки французских фермеров.

Бастующие перегородили дорогу, по которой проходит маршрут этапа, тюками сена. После неудачных попыток задержать людей, вышедших на дорогу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Часть пелотона пострадала от газа, в том числе лидер спринтерской классификации Петер Саган.

Организаторы приняли решение прервать соревнования на отметке 187 км до финиша, спустя 15 минут гонка была возобновлена.

Crazy scenes!!



The race has been neutralised after 30km due to a farmers strike in the middle of the road #TDF2018 pic.twitter.com/x6XodBOh8c