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    16-й этап «Тур де Франс» был прерван из-за забастовки фермеров. Гонщики пострадали от слезоточивого газа, который применила полиция

    Теги Тур де Франс велошоссе происшествия фото Петер Саган Велоспорт

    Сегодня 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс» был прерван из-за забастовки французских фермеров.

    Бастующие перегородили дорогу, по которой проходит маршрут этапа, тюками сена. После неудачных попыток задержать людей, вышедших на дорогу, полиции пришлось применить слезоточивый газ.

    Часть пелотона пострадала от газа, в том числе лидер спринтерской классификации Петер Саган.

    Организаторы приняли решение прервать соревнования на отметке 187 км до финиша, спустя 15 минут гонка была возобновлена.

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