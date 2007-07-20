Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тур де Франс». 13-й этап. Саган победил, Кристофф – 2-й, Демар – 3-й

    Теги Тур де Франс велошоссе результаты Астана Алехандро Вальверде Katusha-Alpecin Дэниэл Мартин Петер Саган Йон Дегенкольб Микель Ниеве Стивен Крейсвик Грег Ван Авермат Микель Ланда Александр Кристофф Якоб Фульсан Кристофер Фрум Ильнур Закарин Арно Демар Найро Кинтана Герейнт Томас Павел Кочетков Рафал Майка Боб Юнгельс Том Дюмолен Ромен Барде Адам Йейтс Ив Лампэр Примож Роглич Велоспорт

    Сегодня прошел 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолел равнинный маршрут протяженностью 169,5 км. Победу одержал словацкий гонщик Петер Саган.

    «Тур де Франс»

    13-й этап 

    Ле-Бур-д’Уазан – Валанс

    169,5 км

    Профиль/Карта

    1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3.45,55
    2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время
    3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
    4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
    5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
    6. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)...
    22. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
    24. Микель Ланда (Испания, Movistar)
    25. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
    27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
    29. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
    30. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
    31. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
    37. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
    39. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
    40. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott)...
    45. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)
    46. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)
    47. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...
    49. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
    60. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 0,33...
    81. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,23...
    117. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,08

    Общий зачет

    1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 53.10,38
    2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
    3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50 
    4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46
    5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,07
    6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,13
    7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,43
    8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,13
    9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 5,11
    10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,45
    11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,07
    12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,09
    13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 9,37
    14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 15,28...
    20. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 30,46
    21. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 36,18...
    27. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 44,46... 
    42. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.09,02

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться