«Тур де Франс». 13-й этап. Саган победил, Кристофф – 2-й, Демар – 3-й

Сегодня прошел 13-й этап многодневки «Тур де Франс». Пелотон преодолел равнинный маршрут протяженностью 169,5 км. Победу одержал словацкий гонщик Петер Саган.
«Тур де Франс»
13-й этап
Ле-Бур-д’Уазан – Валанс
169,5 км
1. Петер Саган (Словакия, BORA-hansgrohe) – 3.45,55
2. Александр Кристофф (Норвегия, UAE-Team Emirates) – то же время
3. Арно Демар (Франция, Groupama-FDJ)
4. Йон Дегенкольб (Германия, Trek-Segafredo)
5. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC)
6. Ив Лампэр (Бельгия, Quick-Step Floors)...
22. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale)...
24. Микель Ланда (Испания, Movistar)
25. Герейнт Томас (Великобритания, Sky)...
27. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
29. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates)
30. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo)
31. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors)...
37. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb)...
39. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky)
40. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott)...
45. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo)
46. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin)
47. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar)...
49. Якоб Фульсан (Дания, «Астана»)...
60. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 0,33...
81. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,23...
117. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 2,08
Общий зачет
1. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 53.10,38
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,39
3. Том Дюмолен (Голландия, Sunweb) – 1,50
4. Примож Роглич (Словения, LottoNL-Jumbo) – 2,46
5. Ромен Барде (Франция, AG2R La Mondiale) – 3,07
6. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 3,13
7. Стивен Крейсвик (Голландия, LottoNL-Jumbo) – 3,43
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 4,13
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 5,11
10. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 5,45
11. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – 9,07
12. Боб Юнгельс (Голландия, Quick-Step Floors) – 9,09
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – 9,37
14. Микель Ниеве (Испания, Mitchelton-Scott) – 15,28...
20. Рафал Майка (Польша, Bora-Hansgrohe) – 30,46
21. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 36,18...
27. Грег Ван Авермат (Бельгия, BMC) – 44,46...
42. Павел Кочетков (Россия, Katusha–Alpecin) – 1.09,02