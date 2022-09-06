Заслуженный тренер России по керлингу Ольга Андрианова ушла из жизни в возрасте 70 лет

Заслуженный тренер России по керлингу, вице-президент Федерации керлинга Москвы Ольга Андрианова скончалась после продолжительной болезни. Ей было 70 лет.

С 1998 по 2012 годы Андрианова занимала должность главного тренера сборных команд России по керлингу.

С 2006 по 2010-й она возглавляла Федерацию керлинга России, а также долгое время представляла ФКР во Всемирной федерации керлинга.

«Ольга Александровна является основателем московской школы керлинга. Под ее руководством было достигнуто большое количество побед российских керлингистов на международной арене.

Ольга Александровна была награждена знаком «Отличник физической культуры», знаком Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии олимпийского движения», почетным орденом , медалью Петра Лесгафта Министерства спорта РФ и другими ведомственными наградами.

Федерация керлинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с тяжёлой утратой», – говорится на сайте федерации.