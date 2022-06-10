Крушельницкий, вернувшийся после дисквалификации за допинг, вошел в список кандидатов в резервный состав сборной России. Брызгалова – его личный тренер

Теги сборная России Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова Керлинг

Керлингист Александр Крушельницкий вошел в список кандидатов в резервный состав сборной России на сезон-2022/23.

Его личным тренером значится супруга и бывшая партнерша в микст-дуэте Анастасия Брызгалова.

В апреле этого года керлингист вернулся к соревнованиям после после 4-летней дисквалификации за допинг.

В допинг-пробе Крушельницкого, взятой на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. Александра и Анастасию лишили бронзовых медалей в соревнованиях смешанных пар.

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