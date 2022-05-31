Алина Ковалева о выступлении на Олимпиаде: «Это был удар. Тяжело осознавать, что ты столько лет работала для того, чтобы занять десятое место»

Керлингистка Алина Ковалева высказалась о выступлении сборной России на Олимпийских играх-2022 в Пекине, где россиянки проиграли шесть матчей на групповой стадии и не вышли в плей-офф.

– Немного о грустном: на в Пекине все считали вас одними из фаворитов, но почему-то у вас была всего одна победа в группе. Что произошло? Команда переживала этот момент?

– Конечно, переживала. Мы не ехали туда за последним местом, у нас были великие цели на эту Олимпиаду, мы столько лет работали ради этого, но случилось так, как случилось.

Я бы сказала, что это связано как с нашим психологическим состоянием, что не были мы готовы, так и с техническим. У нас сорвалась техническая подготовка перед Олимпиадой в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в нашей команде – многие заболели, и немного пошло все вразнобой.

Тренироваться пришлось только по одному человеку, трое остальных болели. Было сложно, много переживаний, переживали, что вообще можем туда не поехать, так как это было за пару дней до вылета. Каждый день нужно было сдавать тесты. В общем, это все скопом собралось, и подготовка наша пошла не туда.

– Есть мнение, что после чемпионата мира, где у вас было серебро, вы самоуверенно ехали на Олимпиаду в надежде, что ниже пятого места не займете.

– Мы уже много лет играем и знаем, как проходят чемпионаты. Мы знали, что едем на Олимпиаду, и туда все люди едут выигрывать, а не просто так камни покидать.

Мы знали, что уровень будет выше, чем на чемпионате Европы и на чемпионате мира, даже в плане психологической устойчивости. Кто-то там уже был, кто-то едет в первый раз. Некоторые из нас ехали в первый раз, поэтому не знали, что ожидать. Мы не ехали туда за победой, мы ехали хорошо сыграть и показать свой уровень.

– Внутри команды переживали из-за таких результатов?

– Да, конечно, это был удар для нас, тяжело это все переживать. И когда это все идет комом, тяжело осознавать, что ты столько лет работала для того, чтобы приехать и занять десятое место, и еще четыре года нужно как минимум потратить на то, чтобы добиться своей мечты, – сказала Ковалева.