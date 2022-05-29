Сергей Глухов: «Нам нужна любая международная практика. Без нее будет достаточно сложно поддерживать уровень»

Скип сборной России Сергей Глухов заявил, что российским керлингистам нужна международная практика.

Сегодня первая команда России во главе с Глуховым выиграла международный турнир Nornickel Curling Cup в Дудинке.

– Сюда приехали итальянцы. Если получится и дальше приглашать на такие турниры по одной-две команды из-за рубежа, это поможет получить международную практику?

– Нам нужна любая международная практика. Особенно для команды, которая претендует на статус олимпийской. Без практики будет достаточно сложно поддерживать свой уровень. Мы надеемся, что наша федерация и МОК (Международный олимпийский комитет) примут грамотное, взвешенное решение и смогут обеспечить наш допуск на международные старты.

Будем надеяться, что у нас будет шанс играть с топовыми странами. Если сюда будут приезжать лучшие команды, с которыми мы привыкли играть, это станет хорошим подспорьем, но если соперники ниже уровня, то с ними получить необходимый опыт будет сложно. Мы со своей стороны открыты для всех.

– Пропуск целого года будет большой проблемой для вас и вашей команды?

– Да, конечно. Ты постоянно должен анализировать возможных соперников: как они играют, где играют, с кем. Нужно постоянно играть с ними, учиться чему-то новому. Возвращаться будет тяжело, если простой будет продолжительный, – сказал Глухов.