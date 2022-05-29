Сергей Глухов: «Нам нужна любая международная практика. Без нее будет достаточно сложно поддерживать уровень»

Теги сборная России Сергей Глухов Arctic Curling Cup Керлинг

Скип сборной России Сергей Глухов заявил, что российским керлингистам нужна международная практика.

Сегодня первая команда России во главе с Глуховым выиграла международный турнир Nornickel Curling Cup в Дудинке.

– Сюда приехали итальянцы. Если получится и дальше приглашать на такие турниры по одной-две команды из-за рубежа, это поможет получить международную практику?

– Нам нужна любая международная практика. Особенно для команды, которая претендует на статус олимпийской. Без практики будет достаточно сложно поддерживать свой уровень. Мы надеемся, что наша федерация и МОК (Международный олимпийский комитет) примут грамотное, взвешенное решение и смогут обеспечить наш допуск на международные старты.

Будем надеяться, что у нас будет шанс играть с топовыми странами. Если сюда будут приезжать лучшие команды, с которыми мы привыкли играть, это станет хорошим подспорьем, но если соперники ниже уровня, то с ними получить необходимый опыт будет сложно. Мы со своей стороны открыты для всех.

– Пропуск целого года будет большой проблемой для вас и вашей команды?

– Да, конечно. Ты постоянно должен анализировать возможных соперников: как они играют, где играют, с кем. Нужно постоянно играть с ними, учиться чему-то новому. Возвращаться будет тяжело, если простой будет продолжительный, – сказал Глухов.

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