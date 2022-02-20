Керлинг, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Соревнования по керлингу станут самыми продолжительными на Олимпийских играх в Пекине. Смешанные команды стартуют еще до официального открытия Олимпиады-2022 2 февраля. Закончится турнир финальным матчем турнира у женщин 20 февраля.
Болельщики ежедневно будут следить за результатами поединков в пекинском Национальном плавательном комплексе. Исход всех матчей вы увидите на этой странице. Информация будет постоянно обновляться.
2 февраля
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 1
- 15:05 Швеция — Великобритания — 5 : 9
- 15:05 Австралия — США — 5 : 6
- 15:05 Норвегия — Чехия — 6 : 7 (доп. энд)
- 15:05 Китай — Швейцария — 7 : 6 (доп. энд)
3 февраля
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 2
- 04:05 — Австралия — Китай — 5 : 6
- 04:05 — Швеция — Чехия — 7 : 4
- 04:05 — США — Италия — 4 : 8
- 04:05 — Великобритания — Канада — 6 : 4
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 3
- 09:05 — Италия — Швейцария — 8 : 7 (доп. энд)
- 09:05 — США — Норвегия — 6 : 11
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 4
- 15:05 — Норвегия — Канада — 6 : 7
- 15:05 — Швейцария — Великобритания — 8 : 7
- 15:05 — Китай — Швеция — 6 : 7
- 15:05 — Чехия — Австралия — 8 : 2
4 февраля
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 5
- 03:35 — Швеция — Австралия — 7 : 6
- 03:35 — Канада — Швейцария — 7 : 5
- 03:35 — Италия — Норвегия — 11 : 8
- 08:35 — Чехия — Италия — 2 : 10
- 08:35 — Китай — Канада — 6 : 8
- 08:35 — Великобритания — Австралия — 9 : 8 (доп. энд)
- 08:35 — Швеция — США — 7 : 8 (доп. энд)
5 февраля
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 7
- 04:05 Австралия — Норвегия — 4 : 10
- 04:05 Швеция — Швейцария — 6 : 1
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 8
- 09:05 Китай — США — 5 : 7
- 09:05 Чехия — Великобритания — 3 : 8
- 09:05 Швеция — Канада — 6 : 2
- 09:05 Австралия — Италия — 3 : 7
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 9
- 15:05 Великобритания — Италия — 5 : 7
- 15:05 Норвегия — Китай — 9 : 6
- 15:05 Чехия — Швейцария — 3 : 11
- 15:05 США — Канада — 2 : 7
6 февраля
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 10
- 04:05 США — Чехия — 8 : 10
- 04:05 Великобритания — Китай — 6 : 5
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 11
- 09:05 Норвегия — Швеция — 6 : 2
- 09:05 Австралия — Швейцария — 9 : 6
- 09:05 Италия — Китай — 8 : 4
- 09:05 Канада — Чехия — 6 : 5 (доп. энд)
Смешанные пары, круговой турнир, сессия 12
- 15:05 — Канада — Австралия — 8 : 10 (доп. энд)
- 15:05 — Италия — Швеция — 12 : 8
- 15:05 — Швейцария — США — 6 : 5
- 15:05 — Норвегия — Великобритания — 6 : 2
7 февраля
Смешанные пары. Круговой турнир. Сессия 13
- 04:05 — Швейцария — Норвегия — 5 : 6
- 04:05 — Канада — Италия — 7 : 8 (доп. энд)
- 04:05 — США — Великобритания — 4 : 8
- 04:05 — Чехия — Китай — 8 : 6
Смешанные пары. Полуфиналы
- 15:05 — Норвегия — Великобритания — 6 : 5
- 15:05 — Италия — Швеция — 8 : 1
8 февраля
Смешанные пары
- 09:05 — Швеция — Великобритания, 9:3, матч за 3-е место;
- 15:05 — Италия — Норвегия — 7 : 5, финал;
Общий итог
- Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер)
- Норвегия (Кристин Скаслиен, Магнус Недреготтен)
- Швеция (Альмида Де Валь, Оскар Эрикссон)
9 февраля
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 1
- 15:05 — Дания — Канада — 5 : 10
- 15:05 — США — Россия — 6 : 5 (доп. энд)
- 15:05 — Норвегия — Швейцария — 7 : 4
- 15:05 — Китай — Швеция — 4 : 6
10 февраля
Женщины. Круговой турнир. Сессия 1
- 04:05 — Великобритания — Швейцария — 5 : 6 (доп. энд)
- 04:05 — Дания — Китай — 7 : 6
04:05 — Швеция — Япония — 8 : 5
- 04:05 — Россия — США — 3 : 9
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 2
- 09:05 — США — Швеция — 4 : 7
- 09:05 — Норвегия — Канада — 5 : 6
- 09:05 — Китай — Россия — 4 : 7
- 09:05 — Великобритания — Италия — 7 : 5
Женщины. Круговой турнир. Сессия 2
- 15:05 — Канада — Южная Корея — 12 : 7
- 15:05 — Швеция — Великобритания — 2 : 6
- 15:05 — США — Дания — 7 : 5
- 15:05 — Китай — Швейцария — 5 : 7
11 февраля
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 3
- 04:05 — Швейцария — Россия — 6 : 3
- 04:05 — Великобритания — США — 7 : 9
- 04:05 — Швеция — Италия — 9 : 3
- 04:05 — Дания — Китай — 4 : 5
Женщины. Круговой турнир. Сессия 3
- 09:05 — США — Китай — 8 : 4
- 09:05 — Канада — Япония — 5 : 8
- 09:05 — Швейцария — Россия — 8 : 7
- 09:05 — Южная Корея — Великобритания — 9 : 7
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 4
- 15:05 — Россия — Дания — 10 : 2
- 15:05 — Великобритания — Норвегия — 8 : 3
- 15:05 — Канада — Швейцария — 3 : 5
12 февраля
Женщины. Круговой турнир. Сессия 4
- 04:05 — Швеция — Канада — 7 : 6
- 04:05 — Южная Корея — Россия — 9 : 5
- 04:05 — Япония — Дания — 8 : 7
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 5
- 09:05 — Италия — Китай — 4 : 12
- 09:05 — Канада — Швеция — 4 : 7
- 09:05 — Дания — Швейцария — 6 : 8
- 09:05 — США — Норвегия — 6 : 7
Женщины. Круговой турнир. Сессия 5
- 15:05 — Россия — Япония — 5 : 10
- 15:05 — Дания — Швейцария — 5 : 8
- 15:05 — Великобритания — США — 10 : 5
- 15:05 — Швеция — Китай — 6 : 9
13 февраля
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6
- 04:05 — Норвегия — Швеция — 4 : 6
- 04:05 — Китай — Великобритания — 6 : 7
- 04:05 — США — Канада — 5 : 10
- 04:05 — Италия — Россия — 7 : 10
Женщины. Круговой турнир. Сессия 6
- 09:05 — Дания — Великобритания — 2 : 7
- 09:05 — США — Швеция — 4 : 10
- 09:05 — Южная Корея — Китай — 5 : 6 (доп. энд)
- 09:05 — Швейцария — Канада — 8 : 4
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 7
- 15:05 — Великобритания — Дания — 8 : 2
- 15:05 — Швейцария — Италия — 6 : 8
- 15:05 — Китай — США — 6 : 8
14 февраля
Женщины. Круговой турнир. Сессия 7
- 04:05 — Китай — Япония — 2 : 10
- 04:05 — Канада — Россия — 11 : 5
- 04:05 — США — Южная Корея — 8 : 6
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 8
- 09:05 — Канада — Италия — 7 : 3
- 09:05 — Дания — Норвегия — 6 : 5 (доп. энд)
- 09:05 — Россия — Швеция — 5 : 7
- 09:05 — Швейцария — Великобритания — 5 : 6
Женщины. Круговой турнир. Сессия 8
- 15:05 — Швейцария — Швеция — 5 : 6 (доп. энд)
- 15:05 — Великобритания — Канада — 3 : 7
- 15:05 — Япония — Южная Корея — 5 : 10
- 15:05 — Дания — Россия — 10 : 5
15 февраля
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 9
- 04:05 — Россия — Норвегия — 5 : 12
- 04:05 — Канада — Китай — 10 : 8
- 04:05 — Швейцария — США — 4 : 7
- 04:05 — Швеция — Дания — 8 : 3
Женщины. Круговой турнир. Сессия 9
- 09:05 — Китай — Россия — 5 : 11
- 09:05 — Швеция — Дания — 9 : 3
- 09:05 — США — Швейцария — 6 : 9
- 09:05 — Великобритания — Япония — 10 : 4
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 10
- 15:05 — Швеция — Великобритания — 6 : 7
- 15:05 — Италия — США — 10 : 4
- 15:05 — Норвегия — Китай — 6 : 8
- 15:05 — Россия — Канада — 7 : 6 (доп. энд)
16 февраля
Женщины. Круговой турнир. Сессия 10
- 04:05 — Канада — США — 7 : 6
- 04:05 — Швейцария — Южная Корея — 8 : 4
- 04:05 — Китай — Великобритания — 8 : 4
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 11
- 09:05 — Китай — Швейцария — 6 : 5
- 09:05 — Великобритания — Россия — 8 : 6
- 09:05 — Италия — Дания — 10 : 3
Женщины. Круговой турнир. Сессия 11
- 15:05 — Южная Корея — Дания — 8 : 7
- 15:05 — Япония — США — 10 : 7
- 15:05 — Россия — Швеция — 5 : 8
- 15:05 — Канада — Китай — 9 : 11 (доп. энд)
17 февраля
Мужчины. Круговой турнир. Сессия 12
- 04:05 — Дания — США — 5:7
- 04:05 — Швеция — Швейцария — 8:10
- 04:05 — Канада — Великобритания — 2:5
- 04:05 — Норвегия — Италия — 9:4
Женщины. Круговой турнир. Сессия 12
- 09:05 — Япония — Швейцария — 4:8
- 09:05 — Россия — Великобритания — 4:9
- 09:05 — Дания — Канада — 4:10
- 09:05 — Южная Корея — Швеция — 4:8
Мужчины. Полуфиналы
- 15:05 — Швеция — Канада — 5 : 3
- 15:05 — США — Великобритания — 4 : 8
18 февраля
Мужчины
- 04:05 — Матч за 3-е место — Канада — США — 8:5
Женщины. Полуфиналы
- 15:05 — Швеция — Великобритания — 11 : 12 (доп. энд)
- 15:05 — Япония — Швейцария — 8 : 6
19 февраля
Мужчины
- 09:05 Швеция – Великобритания — Матч за 1-е место — 5 : 4
Общий итог
- Швеция (Никлас Эдин, Оскар Эрикссон, Расмус Врана, Кристоффер Сундгрен, Даниэль Магнуссон)
- Великобритания (Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми, Хэмми Макмиллан, Росс Уайт)
- Канада (Брэд Гушу, Марк Николс, Бретт Галлан, Джефф Уолкер, Марк Кеннеди)
- США
- Китай
- Россия (Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев)
Женщины
- 15:05 Швейцария – Швеция — Матч за 3-е место — 9 : 7
20 февраля
Женщины
- 04:05 Япония – Великобритания — Матч за 1-е место.
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