Керлинг, Олимпиада 2022 в Пекине: результаты, чемпионы, олимпийские итоги

Соревнования по керлингу станут самыми продолжительными на Олимпийских играх в Пекине. Смешанные команды стартуют еще до официального открытия Олимпиады-2022 2 февраля. Закончится турнир финальным матчем турнира у женщин 20 февраля.

Болельщики ежедневно будут следить за результатами поединков в пекинском Национальном плавательном комплексе. Исход всех матчей вы увидите на этой странице. Информация будет постоянно обновляться.

2 февраля

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 1

15:05 Швеция — Великобритания — 5 : 9

— 5 : 15:05 Австралия — США — 5 : 6

— 5 : 15:05 Норвегия — Чехия — 6 : 7 (доп. энд)

— 6 : (доп. энд) 15:05 Китай — Швейцария — 7 : 6 (доп. энд)

3 февраля

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 2

04:05 — Австралия — Китай — 5 : 6

— 5 : 04:05 — Швеция — Чехия — 7 : 4

— Чехия — : 4 04:05 — США — Италия — 4 : 8

— 4 : 04:05 — Великобритания — Канада — 6 : 4

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 3

09:05 — Италия — Швейцария — 8 : 7 (доп. энд)

— Швейцария — : 7 (доп. энд) 09:05 — США — Норвегия — 6 : 11

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 4

15:05 — Норвегия — Канада — 6 : 7

— 6 : 15:05 — Швейцария — Великобритания — 8 : 7

— Великобритания — : 7 15:05 — Китай — Швеция — 6 : 7

— 6 : 15:05 — Чехия — Австралия — 8 : 2

4 февраля

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 5

03:35 — Швеция — Австралия — 7 : 6

— Австралия — : 6 03:35 — Канада — Швейцария — 7 : 5

— Швейцария — : 5 03:35 — Италия — Норвегия — 11 : 8

— Норвегия — : 8 08:35 — Чехия — Италия — 2 : 10

— 2 : 08:35 — Китай — Канада — 6 : 8

— 6 : 08:35 — Великобритания — Австралия — 9 : 8 (доп. энд)

— Австралия — : 8 (доп. энд) 08:35 — Швеция — США — 7 : 8 (доп. энд)

5 февраля

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 7

04:05 Австралия — Норвегия — 4 : 10

— 4 : 04:05 Швеция — Швейцария — 6 : 1

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 8

09:05 Китай — США — 5 : 7

— 5 : 09:05 Чехия — Великобритания — 3 : 8

— 3 : 09:05 Швеция — Канада — 6 : 2

— Канада — : 2 09:05 Австралия — Италия — 3 : 7

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 9

15:05 Великобритания — Италия — 5 : 7

— 5 : 15:05 Норвегия — Китай — 9 : 6

— Китай — : 6 15:05 Чехия — Швейцария — 3 : 11

— 3 : 15:05 США — Канада — 2 : 7

6 февраля

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 10

04:05 США — Чехия — 8 : 10

— 8 : 04:05 Великобритания — Китай — 6 : 5

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 11

09:05 Норвегия — Швеция — 6 : 2

— Швеция — : 2 09:05 Австралия — Швейцария — 9 : 6

— Швейцария — : 6 09:05 Италия — Китай — 8 : 4

— Китай — : 4 09:05 Канада — Чехия — 6 : 5 (доп. энд)

Смешанные пары, круговой турнир, сессия 12

15:05 — Канада — Австралия — 8 : 10 (доп. энд)

— 8 : (доп. энд) 15:05 — Италия — Швеция — 12 : 8

— Швеция — : 8 15:05 — Швейцария — США — 6 : 5

— США — : 5 15:05 — Норвегия — Великобритания — 6 : 2

7 февраля

Смешанные пары. Круговой турнир. Сессия 13

04:05 — Швейцария — Норвегия — 5 : 6

— 5 : 04:05 — Канада — Италия — 7 : 8 (доп. энд)

— 7 : (доп. энд) 04:05 — США — Великобритания — 4 : 8

— 4 : 04:05 — Чехия — Китай — 8 : 6

Смешанные пары. Полуфиналы

15:05 — Норвегия — Великобритания — 6 : 5

— Великобритания — : 5 15:05 — Италия — Швеция — 8 : 1

8 февраля

Смешанные пары

09:05 — Швеция — Великобритания, 9 :3, матч за 3-е место;

— Великобритания, :3, матч за 3-е место; 15:05 — Италия — Норвегия — 7 : 5, финал;

Общий итог

Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) Норвегия (Кристин Скаслиен, Магнус Недреготтен) Швеция (Альмида Де Валь, Оскар Эрикссон)

9 февраля

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 1

15:05 — Дания — Канада — 5 : 10

— 5 : 15:05 — США — Россия — 6 : 5 (доп. энд)

— Россия — : 5 (доп. энд) 15:05 — Норвегия — Швейцария — 7 : 4

: 4 15:05 — Китай — Швеция — 4 : 6

10 февраля

Женщины. Круговой турнир. Сессия 1

04:05 — Великобритания — Швейцария — 5 : 6 (доп. энд)

— 5 : (доп. энд) 04:05 — Дания — Китай — 7 : 6

04:05 — Швеция — Япония — 8 : 5

— Китай — : 6 04:05 — — Япония — : 5 04:05 — Россия — США — 3 : 9

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 2

09:05 — США — Швеция — 4 : 7

— 4 : 09:05 — Норвегия — Канада — 5 : 6

— 5 : 09:05 — Китай — Россия — 4 : 7

— 4 : 09:05 — Великобритания — Италия — 7 : 5

Женщины. Круговой турнир. Сессия 2

15:05 — Канада — Южная Корея — 12 : 7

— Южная Корея — 12 : 7 15:05 — Швеция — Великобритания — 2 : 6

— 2 : 6 15:05 — США — Дания — 7 : 5

— Дания — 7 : 5 15:05 — Китай — Швейцария — 5 : 7

11 февраля

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 3

04:05 — Швейцария — Россия — 6 : 3

— Россия — : 3 04:05 — Великобритания — США — 7 : 9

— 7 : 04:05 — Швеция — Италия — 9 : 3

— Италия — : 3 04:05 — Дания — Китай — 4 : 5

Женщины. Круговой турнир. Сессия 3

09:05 — США — Китай — 8 : 4

— Китай — : 4 09:05 — Канада — Япония — 5 : 8

— 5 : 09:05 — Швейцария — Россия — 8 : 7

: 7 09:05 — Южная Корея — Великобритания — 9 : 7

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 4

15:05 — Россия — Дания — 10 : 2

— Дания — : 2 15:05 — Великобритания — Норвегия — 8 : 3

— Норвегия — : 3 15:05 — Канада — Швейцария — 3 : 5

12 февраля

Женщины. Круговой турнир. Сессия 4

04:05 — Швеция — Канада — 7 : 6

— Канада — : 6 04:05 — Южная Корея — Россия — 9 : 5

— Россия — : 5 04:05 — Япония — Дания — 8 : 7

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 5

09:05 — Италия — Китай — 4 : 12

— 4 : 09:05 — Канада — Швеция — 4 : 7

— 4 : 09:05 — Дания — Швейцария — 6 : 8

— 6 : 09:05 — США — Норвегия — 6 : 7

Женщины. Круговой турнир. Сессия 5

15:05 — Россия — Япония — 5 : 10

— 5 : 15:05 — Дания — Швейцария — 5 : 8

— 5 : 15:05 — Великобритания — США — 10 : 5

— США — : 5 15:05 — Швеция — Китай — 6 : 9

13 февраля

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 6

04:05 — Норвегия — Швеция — 4 : 6

— 4 : 04:05 — Китай — Великобритания — 6 : 7

— 6 : 04:05 — США — Канада — 5 : 10

— 5 : 04:05 — Италия — Россия — 7 : 10

Женщины. Круговой турнир. Сессия 6

09:05 — Дания — Великобритания — 2 : 7

— 2 : 09:05 — США — Швеция — 4 : 10

— 4 : 09:05 — Южная Корея — Китай — 5 : 6 (доп. энд)

— 5 : (доп. энд) 09:05 — Швейцария — Канада — 8 : 4

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 7

15:05 — Великобритания — Дания — 8 : 2

— Дания — : 2 15:05 — Швейцария — Италия — 6 : 8

— 6 : 15:05 — Китай — США — 6 : 8

14 февраля

Женщины. Круговой турнир. Сессия 7

04:05 — Китай — Япония — 2 : 10

— 2 : 04:05 — Канада — Россия — 11 : 5

— Россия — : 5 04:05 — США — Южная Корея — 8 : 6

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 8

09:05 — Канада — Италия — 7 : 3

— Италия — : 3 09:05 — Дания — Норвегия — 6 : 5 (доп. энд)

— Норвегия — : 5 (доп. энд) 09:05 — Россия — Швеция — 5 : 7

— 5 : 09:05 — Швейцария — Великобритания — 5 : 6

Женщины. Круговой турнир. Сессия 8

15:05 — Швейцария — Швеция — 5 : 6 (доп. энд)

— 5 (доп. энд) 15:05 — Великобритания — Канада — 3 : 7

— 3 : 15:05 — Япония — Южная Корея — 5 : 10

— 5 : 15:05 — Дания — Россия — 10 : 5

15 февраля

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 9

04:05 — Россия — Норвегия — 5 : 12

— 5 : 04:05 — Канада — Китай — 10 : 8

— Китай — : 8 04:05 — Швейцария — США — 4 : 7

— 4 : 04:05 — Швеция — Дания — 8 : 3

Женщины. Круговой турнир. Сессия 9

09:05 — Китай — Россия — 5 : 11

09:05 — Швеция — Дания — 9 : 3

— Дания — : 3 09:05 — США — Швейцария — 6 : 9

— 6 : 09:05 — Великобритания — Япония — 10 : 4

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 10

15:05 — Швеция — Великобритания — 6 : 7

— 6 : 15:05 — Италия — США — 10 : 4

— США — : 4 15:05 — Норвегия — Китай — 6 : 8

— 6 : 15:05 — Россия — Канада — 7 : 6 (доп. энд)

16 февраля

Женщины. Круговой турнир. Сессия 10

04:05 — Канада — США — 7 : 6

— США — : 6 04:05 — Швейцария — Южная Корея — 8 : 4

— Южная Корея — : 4 04:05 — Китай — Великобритания — 8 : 4

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 11

09:05 — Китай — Швейцария — 6 : 5

— Швейцария — : 5 09:05 — Великобритания — Россия — 8 : 6

— Россия — : 6 09:05 — Италия — Дания — 10 : 3

Женщины. Круговой турнир. Сессия 11

15:05 — Южная Корея — Дания — 8 : 7

— Дания — : 7 15:05 — Япония — США — 10 : 7

— США — : 7 15:05 — Россия — Швеция — 5 : 8

— 5 : 15:05 — Канада — Китай — 9 : 11 (доп. энд)

17 февраля

Мужчины. Круговой турнир. Сессия 12

04:05 — Дания — США — 5: 7

— 5: 04:05 — Швеция — Швейцария — 8: 10

— 8: 04:05 — Канада — Великобритания — 2: 5

— 2: 04:05 — Норвегия — Италия — 9:4

Женщины. Круговой турнир. Сессия 12

09:05 — Япония — Швейцария — 4: 8

— 4: 09:05 — Россия — Великобритания — 4: 9

— 4: 09:05 — Дания — Канада — 4: 10

— 4: 09:05 — Южная Корея — Швеция — 4:8

Мужчины. Полуфиналы

15:05 — Швеция — Канада — 5 : 3

— Канада — : 3 15:05 — США — Великобритания — 4 : 8

18 февраля

Мужчины

04:05 — Матч за 3-е место — Канада — США — 8:5

Женщины. Полуфиналы

15:05 — Швеция — Великобритания — 11 : 12 (доп. энд)

— 11 : (доп. энд) 15:05 — Япония — Швейцария — 8 : 6

19 февраля

Мужчины

09:05 Швеция – Великобритания — Матч за 1-е место — 5 : 4

Общий итог

Швеция (Никлас Эдин, Оскар Эрикссон, Расмус Врана, Кристоффер Сундгрен, Даниэль Магнуссон) Великобритания (Брюс Моуэт, Грант Харди, Бобби Лэмми, Хэмми Макмиллан, Росс Уайт) Канада (Брэд Гушу, Марк Николс, Бретт Галлан, Джефф Уолкер, Марк Кеннеди) США Китай Россия (Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев)

Женщины

15:05 Швейцария – Швеция — Матч за 3-е место — 9 : 7

20 февраля

Женщины

04:05 Япония – Великобритания — Матч за 1-е место.

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Результаты керлинга на Олимпиаде 2022 в Пекине