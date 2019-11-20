Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее россияне не поднимались выше 9-го места

Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира.

Российская команда в составе Сергея Глухова, Евгения Климова, Дмитрия Миронова, Антона Калалба и Даниила Горячева на групповом этапе ЧМ-2021 в Калгари одержала 10 побед в 12 матчах и идет на первом месте в турнирной таблице. Впереди еще одна игра – против команды Дании.

Ранее россияне на чемпионатах мира не поднимались выше девятого места. На последнем чемпионате Европы мужская сборная вылетела из элитного дивизиона.

Выход в плей-офф турнира обеспечил россиянам попадание на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.