Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. Ранее россияне не поднимались выше 9-го места

Теги сборная России чемпионат мира Антон Калалб Даниил Горячев Евгений Климов Сергей Глухов Дмитрий Миронов Керлинг

Мужская сборная России по керлингу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира. 

Российская команда в составе Сергея Глухова, Евгения Климова, Дмитрия Миронова, Антона Калалба и Даниила Горячева на групповом этапе ЧМ-2021 в Калгари одержала 10 побед в 12 матчах и идет на первом месте в турнирной таблице. Впереди еще одна игра – против команды Дании. 

Ранее россияне на чемпионатах мира не поднимались выше девятого места. На последнем чемпионате Европы мужская сборная вылетела из элитного дивизиона. 

Выход в плей-офф турнира обеспечил россиянам попадание на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья