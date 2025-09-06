Ян Непомнящий: «Когда кто-то сможет произнести мою фамилию корректно, я буду самым счастливым человеком в мире. Но, как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь»

Ян Непомнящий высказался о сложности произношения своей фамилии для иностранцев.

Российский гроссмейстер дал интервью на ютуб-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в ходе турнира «Большая швейцарка», который проходит в Самарканде.

– Несколько странных вопросов вне шахмат. Вы бы хотели, чтобы люди называли вас Нипо вместо Непо?

– По сути, на русском моя фамилия звучит как Непомнящий. Когда кто-то сможет произнести ее полностью и корректно, я буду самым счастливым человеком в мире.

Но подойдет что угодно: Непо, Нипо... Как говорят по-русски, хоть горшком назови, только в печку не ставь.

– Если бы вы были деревом, то каким?

– Дубова здесь нет, но на его месте точно выбрал бы дуб – по сути, это и означает его фамилия. А я бы назвал что-нибудь причудливое.

Несколько лет назад я был в Барселоне и мне понравились жакаранды. В России, в нашем климате, их сложно выращивать, только если в специальных местах. Но я очень хотел бы иметь одно такое дерево у себя дома, – сказал Непомнящий.

«Большая швейцарка». Фируджа идет в лидерах после второго тура, Непомнящий и Гукеш отстают на полбалла, Дубов и Ниманн – на балл