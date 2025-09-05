  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Сергей Смагин: «Возможно, Горячкина считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает»
3

Сергей Смагин: «Возможно, Горячкина считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает»

Сергей Смагин не считает, что матчи с мужчинами нужны Александре Горячкиной.

Российская шахматистка выступает вместе с мужчинами на турнире «Большая швейцарка», который проходит с 4 по 15 сентября в Самарканде.

«Александра продолжает гнуть свою линию и играет мужские турниры. У нее уже есть место на турнире претенденток, поэтому женский турнир ей играть было необязательно.

Возможно, она считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
logoАлександра Горячкина
ФШР
Сергей Смагин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
«Большая швейцарка». Фируджа идет в лидерах после второго тура, Непомнящий и Гукеш отстают на полбалла, Дубов и Ниманн – на балл
14вчера, 17:15
Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Синицына будет выступать за Россию
4 сентября, 07:18
Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября
3 сентября, 08:02
Главные новости
«Большая швейцарка». Фируджа идет в лидерах после второго тура, Непомнящий и Гукеш отстают на полбалла, Дубов и Ниманн – на балл
14вчера, 17:15
«Большая швейцарка» (жен). Баделько и Вайшали лидируют после второго тура, Гиря и Лагно отстают на полбалла, Костенюк и Тань Чжунъи – на балл
1вчера, 16:00
Шахматист Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России как самый юный международный мастер в истории
1вчера, 09:42
Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Синицына будет выступать за Россию
4 сентября, 07:18
Спортивный арбитражный суд рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября
3 сентября, 08:02
Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Гукеш – 6-й, Непомнящий – 15-й
131 августа, 20:50
15-лейтний гроссмейстер Ветохин об Олимпиаде: «Стоит учитывать специфику Колумбии. Сборная Казахстана приехала только с тренером, и они не могли выйти из отеля на улицу»
230 августа, 07:55
ФИДЕ лишила Кирилла Шевченко звания гроссмейстера из-за читерства
1329 августа, 10:01
Grand Chess Tour. Сент-Луис. Со победил на этапе, Прагнанандха – 2-й, Каруана – 3-й
127 августа, 22:54
Grand Chess Tour. Сент-Луис. 8-й тур. Каруана сыграл вничью с Вашье-Лагравом, Аронян разошелся миром с Гукешем и другие результаты
26 августа, 23:52
Ко всем новостям
Последние новости
Умерла мама Яна Непомнящего
39 июля, 07:16
UzChess Cup. 3-й тур. Непомнящий сыграл вничью с Эригайси, Абдусатторов победил Раппорта и другие результаты
21 июня, 20:18
Сергей Карякин: «В России много молодых талантливых шахматистов: Шогджиев, Землянский и другие. Мы должны поддерживать ребят и много работать с ними»
4 июня, 08:06
Александр Ткачев: «Галицкий неплохо играет в шахматы, сеанс одновременной игры – обязательная часть при выпуске в его академии»
426 мая, 06:32
Артемьев, Абдусатторов и Федосеев прошли на Esports World Cup по шахматам
22 мая, 19:15Киберспорт
Жавохир Синдаров стал игроком киберспортивного клуба Vitality по шахматам
17 мая, 14:55Киберспорт
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Анна Музычук победила, Чжу Цзиньэр – 2-я, Тань Чжунъи – 3-я
15 мая, 18:13
Чемпионат Азии по шахматам-2025 (жен). Сун Юйсинь победила, Боднарук – 6-я, Гунина – 7-я
15 мая, 17:16
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Вайшали сыграла вничью с Тань Чжунъи, Чжу Цзиньэр разошлась миром с Баделько, другие результаты
14 мая, 18:31
Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Дзагнидзе сыграла вничью с Анной Музычук, Чжу Цзиньэр победила Марию Музычук и другие результаты
11 мая, 19:50