Сергей Смагин: «Возможно, Горячкина считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает»
Сергей Смагин не считает, что матчи с мужчинами нужны Александре Горячкиной.
Российская шахматистка выступает вместе с мужчинами на турнире «Большая швейцарка», который проходит с 4 по 15 сентября в Самарканде.
«Александра продолжает гнуть свою линию и играет мужские турниры. У нее уже есть место на турнире претенденток, поэтому женский турнир ей играть было необязательно.
Возможно, она считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.
