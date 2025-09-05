Сергей Смагин: «Возможно, Горячкина считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает»

Сергей Смагин не считает, что матчи с мужчинами нужны Александре Горячкиной.

Российская шахматистка выступает вместе с мужчинами на турнире «Большая швейцарка », который проходит с 4 по 15 сентября в Самарканде.

«Александра продолжает гнуть свою линию и играет мужские турниры. У нее уже есть место на турнире претенденток, поэтому женский турнир ей играть было необязательно.

Возможно, она считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает», – сказал вице-президент Федерации шахмат России.