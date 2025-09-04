Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Синицына будет выступать за Россию

Трехкратная чемпионка Эстонии по шахматам Анастасия Синицына будет представлять Россию.

О переходе сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 21-летняя Синицына обладает званием женского международного мастера.

Также информацию прокомментировал вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.

«Насколько я знаю, она сейчас учится в России, соревнования здесь точно играет. Точно сказать сложно, почему она решила поменять гражданство, но если она собирается здесь играть и получать какую-то поддержку от своего вуза, то, конечно, это было необходимо сделать.

Со спортивной точки зрения – это абсолютно проходная новость, потому что у нас много есть девочек ее возраста и младше, кто играет значительно сильнее. С другой стороны, это показывает, что многие спортсмены для жизни выбирают Россию, раньше они уезжали, а теперь приезжают к нам», – цитирует Смагина ТАСС.

Синицына становилась чемпионкой Эстонии в 2021, 2022 и 2023 годах. В профиле на сайте ФШР указано, что сейчас она представляет Санкт-Петербург.