Сергей Смагин о женском Кубке мира: «Думаю, наши девушки могут хорошо выступить, результаты неплохие»

Смагин считает, что российские шахматистки могут хорошо выступить на Кубке мира.

Кубок мира стартует 5 июля в Батуми. По его итогам три лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.

«У нас будет очень хорошее представительство, девушки в последнее время показывают неплохие результаты.

Саша Горячкина является действующей победительницей и одной из главных фавориток. Есть опытные Екатерина Лагно , одна из сильнейших в мире, Полина Шувалова , Анна Шухман, да и Валентина Гунина может далеко пройти. Думаю, наши девушки могут хорошо выступить», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.