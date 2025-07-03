Сергей Смагин о женском Кубке мира: «Думаю, наши девушки могут хорошо выступить, результаты неплохие»
Смагин считает, что российские шахматистки могут хорошо выступить на Кубке мира.
Кубок мира стартует 5 июля в Батуми. По его итогам три лучшие шахматистки попадут на турнир претенденток.
«У нас будет очень хорошее представительство, девушки в последнее время показывают неплохие результаты.
Саша Горячкина является действующей победительницей и одной из главных фавориток. Есть опытные Екатерина Лагно, одна из сильнейших в мире, Полина Шувалова, Анна Шухман, да и Валентина Гунина может далеко пройти. Думаю, наши девушки могут хорошо выступить», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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