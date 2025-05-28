Даниил Дубов проиграл Хансу Ниманну в матче-реванше

Даниил Дубов уступил Хансу Ниманну в матче-реванше.

Матч россиянина и американца из 18 партий в формате блица прошел в Москве. Дубов вел со счетом 5:4 после первого дня.

Второй день завершился со счетом 9:9. Шахматисты сыграли тай-брейк из двух партий, по итогам которых сильнее оказался Ниманн. Общий счет матча – 10,5:9,5.

В марте американский шахматист провел блиц-матч с Дубовым, где уступил россиянину с общим счетом 8,5:9,5. Согласно условию, проигравший должен был ответить на один вопрос победителя на полиграфе.

Позже Ниманн выполнил это условие. По словам Ханса, проверка показала, что он говорит правду о том, что никогда не жульничал за шахматной доской.