«Мой топ-3 – это Таль, Карпов и Фишер». Раджабов назвал шахматистов, которых считает величайшими в истории

Раджабов назвал Карпова, Таля и Фишера величайшими шахматистами в истории.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов – победитель Кубка мира 2019 года. В мае 2025-го он занял шестое место на Кубке Карпова в Москве.

– Мне удавалось много общаться с Анатолием Евгеньевичем (Карповым). Слышать комментарии по важнейшим шахматным позициям, структурам. Это большое подспорье, чтобы усиливать свою игру. При этом я понимал – чтобы сохранить это общение, надо постоянно играть в топовых турнирах, иначе где ты увидишь таких мастеров. Отмечу, что Карпов всегда был очень корректен. Расположен, чтобы поделиться шахматными знаниями. Никогда не видел, чтобы он что-то скрывал. Наоборот, всегда открыт к диалогу.

Честно, я многому научился, когда изучал его партии. Они кристально чистые. Точные стратегические решения, ходы, захваты линий, координация между фигурами, седьмые, вторые горизонтали. Блестящий шахматист. Мое поколение выросло на его партиях, великих матчах двух К. Желаю здоровья Анатолию Евгеньевичу, очень рад, что удалось лично поздравить его с 74-м днем рождения.

– Карпов входит в топ-3 самых великих игроков в истории?

– Для меня да. Вообще, у меня своеобразный взгляд. Например, я обожаю Михаила Таля. Знаю, многие его любят, но не включают в топ-3 в истории. Для меня он гораздо выше, чем многие чемпионы мира. Фантастическая, искрометная игра Михаила Нехемьевича. В его годы она и вовсе казалась чем-то невероятным и революционным.

Так что мой топ-3 – это [чемпионы мира] Таль, Карпов и Роберт Фишер. Еще в детстве обожал Михаила Ботвинника. Его партии представлялись мне такими сложными и глубокими, что, казалось, невозможно дойти до такого уровня, – рассказал Раджабов.