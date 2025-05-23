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Песков – Карпову: «Ваш вклад в развитие шахматной школы нашей страны трудно переоценить»

Дмитрий Песков направил поздравительную телеграмму Анатолию Карпову.

3 апреля отмечался 50-летний юбилей со дня завоевания Карповым титула чемпиона мира по шахматам, а 23 мая гроссмейстер отпраздновал день рождения – ему исполнилось 74.

Пресс-секретарь президента РФ Песков, который возглавляет попечительский совет Федерации шахмат России (ФШР), отметил многолетний вклад Карпова в развитие игры.

«От всей души поздравляю вас с 50-летием вашего мирового чемпионства по шахматам. Вы уверенно взошли на этот олимп и многие десятилетия прославляли нашу шахматную страну. Ваш вклад в развитие шахматной школы нашей страны трудно переоценить», – говорится в письме Пескова, которое зачитал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoДмитрий Песков
Александр Ткачев
logoАнатолий Карпов
ФШР
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