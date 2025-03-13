Чемпионат Европы по шахматам. Сарана, Чигаев, Абасов, Предке, Дяк, Навара, Иванчук сыграют на турнире

Сарана, Чигаев, Абасов, Дяк, Иванчук сыграют на чемпионате Европы по шахматам.

Соревнования пройдут с 15 по 26 марта в румынском Эфорие. Россияне не участвуют в них после 2023 года, когда Федерация шахмат России (ФШР) перешла в Азию.

Чемпионат Европы

Эфорие, Румыния

Начало партий – 16:00 по московскому времени (15 марта)

Участники

Богдан-Даньел Дяк (Румыния)

Алексей Сарана (Сербия)

Александр Предке (Сербия)

Максим Чигаев (Испания)

Ниджат Абасов (Азербайджан)

Йорден ван Форест (Нидерланды)

Давид Навара (Чехия)

Павел Эльянов (Украина)

Руслан Пономарев (Украина)

Василий Иванчук (Украина)

Шант Саргсян (Армения)

Даниэль Дарда (Бельгия)

Давид Гихарро (Испания)

Радослав Войташек (Польша)

Беньямин Гледура (Венгрия)

Айк Мартиросян (Армения)

Иван Шарич (Хорватия)

Дмитрий Колларс (Германия)

Иван Чепаринов (Болгария)

Нильс Гранделиус (Швеция)

Арьян Тари (Норвегия)

ПРИМЕЧАНИЕ: шахматисты сыграют 11 туров по швейцарской системе. Контроль времени – 90 минут плюс 30 секунд на каждый ход (начиная с первого), с добавлением 30 минут после 40-го хода. Полный список участников – здесь .