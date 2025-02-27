Сергей Филатов: «То, что Ниманн к нам прилетел, говорит о его адекватности. Он показывает, что нет и не должно быть изоляции России»

Филатов уверен, что участие Ниманна в «Аэрофлот Опен» говорит о его адекватности.

Американский шахматист Ханс Ниманн сыграет на турнире, который пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.

«Ниманн стал первым по-настоящему большим спортсменом из США за последние годы, который примет участие в соревновании на территории России – юбилейном турнире «Аэрофлот Опен», – сказал Филатов. – То, что он прилетел, говорит о его адекватности и о том, что он за спорт вне политики.

При этом не могу не отметить невероятное влияние Дональда Трампа на процессы, происходящие в шахматном мире. После его избрания на пост президента США сперва российские шахматисты получили доступ к турнирам до 18 лет, теперь американский гроссмейстер Ниманн своим участием в «Аэрофлот Опен» показывает, что нет и не должно быть изоляции России», – рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

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