Сергей Филатов: «То, что Ниманн к нам прилетел, говорит о его адекватности. Он показывает, что нет и не должно быть изоляции России»
Американский шахматист Ханс Ниманн сыграет на турнире, который пройдет в Москве с 28 февраля по 7 марта.
«Ниманн стал первым по-настоящему большим спортсменом из США за последние годы, который примет участие в соревновании на территории России – юбилейном турнире «Аэрофлот Опен», – сказал Филатов. – То, что он прилетел, говорит о его адекватности и о том, что он за спорт вне политики.
При этом не могу не отметить невероятное влияние Дональда Трампа на процессы, происходящие в шахматном мире. После его избрания на пост президента США сперва российские шахматисты получили доступ к турнирам до 18 лет, теперь американский гроссмейстер Ниманн своим участием в «Аэрофлот Опен» показывает, что нет и не должно быть изоляции России», – рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
«Успокою налогоплательщиков: такого дармоеда, как я, вы не кормите». Он «проспал» партию с Ниманном на ЧМ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий