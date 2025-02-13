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Freestyle Chess. 1-й этап. Каймер сыграет с Каруаной в финале, Карлсен против Синдарова в партии за 3-е место

Винсент Каймер сыграет с Фабиано Каруаной в финале первого этапа Freestyle Chess.

Турнир проходит в формате шахмат-960 (шахматы Фишера) со случайной расстановкой фигур в дебюте. 

Freestyle Chess Grand Slam Tour

Первый этап

Вайссенхаус, Германия

Начало – 15.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале Freestyle Chess

Финал

Винсент Каймер (Германия) – Фабиано Каруана (США)

Партия за 3-е место

Магнус Карлсен (Норвегия) – Жавохир Синдаров (Узбекистан)

ПРИМЕЧАНИЕ: матчи плей-офф состоят из двух партий с контролем 90+30. В случае ничьих играется тай-брейк (две игры 10+10; затем при необходимости две игры 5+2; далее, если потребуется – партия в формате «армагеддона»).

Общий призовой фонд этапа составляет 750 тысяч долларов. За победу предусмотрено 200 тысяч, за второе место – 140 тысяч, за третье – 100 тысяч.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoМагнус Карлсен
Жавохир Синдаров
Шахматы Фишера
logoФабиано Каруана
Винсент Каймер
Freestyle Chess
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