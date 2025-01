Дубов о том, что Карлсену многое прощают: «Почему это должно казаться мне несправедливым? Играй как Магнус – и особые условия у тебя тоже будут»

Даниил Дубов не считает несправедливым особое отношение ФИДЕ к Магнусу Карлсену.

Сначала ФИДЕ изменила правила дресс-кода на турнирах из-за того, что Карлсен играл в джинсах (что было запрещено), а затем дала два первых места норвежцу и россиянину Яну Непомнящему на чемпионате мира по блицу, хотя такого не было в правилах.

– Что ты думаешь про решение ФИДЕ поделить титул в блице между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим?

– Я думаю, что это выглядит абсурдно, но какая разница, что я думаю?

Мы сидели с другом, обсуждали это, и мне вспомнился мультик про Хоттабыча. Помнишь, он смотрит на игру в футбол и говорит: «А почему они все бегают за одним мячом? Давайте каждому дадим по мячу». Дать каждому по мячу можно, но тогда игра в футбол несколько теряет смысл.

Плюс мне непонятно: а почему только два первых места? Получается, мы могли дать и восемь первых мест? А если нет, хорошо бы сформулировать, с какого момента можно договариваться. Я не знаю.

Еще меня рассмешила отсылка к нашему с Яном Непомнящим «танцу конями» в Самарканде (тогда Дубов с Непомнящим сделали несколько ходов конями и согласились на ничью, за что были оштрафованы и получили ноль очков — Спортс’‘). Как я понял, наша главная ошибка была в том, что мы не позвонили по этому поводу президенту ФИДЕ. То есть договариваться можно, просто нужно звонить напрямую.

– Или кто-то один должен быть Магнусом Карлсеном.

– Может быть. Но если честно, мне весь этот чемпионат с его новым форматом, который, надеюсь, не приживется, показался скорее не спортивным, а больше выставочным мероприятием. И в этом смысле финал был как раз подходящим.

– Есть мнение, что у Карлсена на этом турнире было слишком много преференций: не только тот финал и разрешение играть в джинсах, но и, например, отдельная комната для отдыха между партиями. Тебе не кажется это несправедливым?

– А почему это должно казаться мне несправедливым?

– Ну, у одного из игроков есть то, чего нет у других.

– Ну а тебе не кажется несправедливым, что мы сейчас общаемся по телефону, каждый в комфортной комнате, а дети в Африке голодают? Это слишком абстрактный вопрос.

Объективно любой турнир, не только чемпионат мира, без Магнуса не будет иметь такого зрительского интереса, как при его участии. Кому-то нравится, что он получает особые условия, кому-то – нет, но мое мнение: играй как Магнус – и они у тебя тоже будут.

Вот, например, комната отдыха, о которой все говорят. Это же не была его личная комната, это отдельная студия, которую предоставили платформе Take Take Take, которую он создал. То есть опять: ребят, вложите кучу денег, посадите Леви Розмана комментатором, и вам тоже дадут отдельную комнату, – рассказал Дубов .

