Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу
Путин поздравил Непомнящего с победой на чемпионате мира по блицу.
«Уважаемый Ян Александрович! Поздравляю вас с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Вы на «отлично» прошли всю соревновательную дистанцию, в финале проявили недюжинную выдержку и твердый настрой на победу.
Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю вам здоровья, спортивной удачи и успехов в Новом 2025 году», – говорится в телеграмме президента.
Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
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