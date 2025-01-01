Магнус Карлсен подписал рекламный контракт с крупным производителем джинсов
Теперь шахматист стал лицом компании G-STAR, которую уже рекламировал 10 лет назад.
Фирма связалась с Магнусом после «джинсового» скандала на чемпионате мира по рапиду, когда Карлсена не пустили на девятый тур из-за того, что он пришел играть в джинсах, что нарушало официальный дресс-код.
«Магнус воплощает независимое мышление – то, за что мы всегда выступали в G-STAR», – сообщили в компании.
Однако в команде Карлсена отвергают слухи о том, что скандал с джинсами был специально запланирован ради рекламы.
«Нет, нет! Конечно, это не было запланировано. Но G-STAR пронюхали о том, что произошло в Нью-Йорке, и сегодня и они, и мы бросились к делу и договорились о сделке.
Было тяжело получить пару брюк для Магнуса на сегодняшнюю игру», – сказал представитель команды Карлсена Эспен Агдестейн.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
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