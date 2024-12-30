Карлсен опоздал на игру на чемпионате мира по блицу. Он пришел в джинсах

Магнус Карлсен опоздал на игру на чемпионате мира по блицу.

Ранее норвежец снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Карлсен согласился выступить на ЧМ по блицу.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Сегодня Карлсен опоздал на игру против немца Михаэля Бецольда. Норвежец, пришедший в джинсах, потерял минуту, но выиграл партию.

«Мне нужно было немного времени, чтобы успокоиться. Надеюсь, теперь все будет хорошо», – сказал Карлсен.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов