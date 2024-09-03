Сергей Шипов: «Артемьев показал, что является если не лучшим, то как минимум вторым шахматистом в России»

Сергей Шипов назвал Владислава Артемьева вторым по силе шахматистом в России

В августе Артемьев выиграл суперфинал чемпионата России в Барнауле по классическим шахматам.

«Чемпионат России в Барнауле получился интересным. Артемьев заслуженно победил и показал, что является если не лучшим, то как минимум вторым шахматистом в России.

Первый – это, конечно, Ян Непомнящий , но он сейчас находится не в лучшей форме, неудачно играл», – сказал гроссмейстер и комментатор Шипов.

Непомнящий ранее занял восьмое место на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.