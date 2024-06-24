Карякин о соревнованиях по шахбегу: «Это пока на уровне идеи. Мне кажется, если объединить два вида спорта, будет очень интересно»

Сергей Карякин высказался о желании провести соревнования по шахбегу.

«Это пока на уровне идеи. Еще не приблизился к тому, чтобы все подробно прописать. Должна быть определенная дорожная карта. Понимаю, что нужно указать все подробности, а потом уже реализовывать.

Существует такой вид спорта, как шахбокс. Но это все-таки более экстремальный. А бег в принципе подойдет и детям, и взрослым. Шикарный формат. Просто нужно продумать, сколько нужно делать ходов, потом сколько бежать. Может быть, для любителей и профессионалов надо ставить разные планки, разные задачи.

Но мне кажется, если объединить два вида спорта, будет очень интересно. Сам очень люблю бегать, особенно летом. С удовольствием бы принял участие в такого рода соревнованиях», – сказал претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Карякин.