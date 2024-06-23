Карякин о шахматах на Играх БРИКС: «Для объективности нужно отметить, что конкуренты не очень сильные. Но это не наши проблемы, кто хотел – тот приехал»

Сергей Карякин назвал уровень конкуренции в шахматах на Играх БРИКС невысоким.

Российские шахматисты выиграли в Казани шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

«Могу сказать, что результаты очень хорошие. Единственное, для объективности нужно отметить, что конкуренты не очень сильные.

Видно, что соперники не выставили свои оптимальные составы, но, с другой стороны, это и не наши проблемы. Кто хотел, тот приехал, а наше дело – побеждать», – сказал Карякин.

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