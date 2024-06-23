Сергей Карякин: «В России много талантливых шахматистов. Главное – поддержать их, не упустить, чтобы их не переманили другие страны»

Карякин призвал поддержать российских шахматистов, чтобы они не уходили в другие страны.

В 2023 году 104 российских шахматиста сменили гражданство.

«У нас действительно есть много талантливых шахматистов. Сам это постоянно вижу, когда езжу по стране, играю с детьми во всех регионах. Самое главное – их поддержать, не упустить, чтобы их не переманили и чтобы они сумели показывать все, на что способны.

Глобально за талантами охотятся по всему миру, и такие приглашения всегда есть у ведущих шахматистов мира и талантливых юниоров. Потому что даже когда-то меня, когда я был маленький, приглашали в Америку учиться и выступать за нее.

Хотя у меня там было только несколько юношеских побед и все. В любом случае, даже без этой опасности главное – поддержать таланты, чтобы они сумели реализовать свой потенциал», – сказал Сергей Карякин.