Ян Непомнящий: «Карлсену интересно работать за доской, а не вне доски. А сегодня надо работать вне доски очень много»

Гроссмейстер Ян Непомнящий оценил игру норвежца Магнуса Карлсена в последние годы.

– Карлсен в блице – король?

– Играет очень здорово. Чувствуется – в удовольствие. Он вообще сосредоточился на быстрых шахматах и онлайн-турнирах. Много работать над шахматами перестал. То ли неинтересно, то ли просто не хочет.

– Только в удовольствие?

– Вот-вот. Результаты в классику ощутимо уступают прежним. Может, другим шахматистам и не слишком уступают, но самому себе – точно. Хотя Каруана прошлый год провел в классике на порядок лучше, чем Карлсен.

– Что-то норвежец выигрывает?

– Конечно. В быстрых и блице побеждает почти во всех турнирах, в которых участвует. Но в классике это отчасти компромисс по сравнению с тем уровнем, который был раньше.

– Полагаете, не вернется в чемпионский цикл?

– В нынешнем формате – едва ли. Если придумают хитрый гибрид, где учтут троеборье, – почему нет? Нынешнему Карлсену интересно работать за доской, а не вне доски. А сегодня надо работать вне доски очень много. Изучать дебюты, запоминать, поддерживать так называемое тактическое зрение. Ему этот процесс опостылел. Магнус сыграл пять матчей на первенство мира. Нагрузка колоссальная!

– Жить в свое удовольствие в подобном режиме невозможно?

– Безумно сложно. А Магнус пытается жить именно в свое удовольствие, как я понимаю, – сказал .