Смагин о турнире претенденток: «Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные»
Смагин считает, что Лагно и Горячкина упустили шанс выиграть турнир претенденток.
За четыре тура до конца турнира россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно отстают от китайских шахматисток Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе на одно очко.
«Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко – это огромное отставание.
Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу. Только это может дать реальный шанс стать первыми, но сделать это будет очень сложно», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.