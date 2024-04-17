Смагин о турнире претенденток: «Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные»

Смагин считает, что Лагно и Горячкина упустили шанс выиграть турнир претенденток.

За четыре тура до конца турнира россиянки и отстают от китайских шахматисток и Лэй Тинцзе на одно очко.

«Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко – это огромное отставание.

Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу. Только это может дать реальный шанс стать первыми, но сделать это будет очень сложно», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.