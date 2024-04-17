Смагин о турнире претенденток: «Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные»

Теги турнир претендентов Екатерина Лагно Сергей Смагин Тань Чжунъи Александра Горячкина Лэй Тинцзе Шахматы

Смагин считает, что Лагно и Горячкина упустили шанс выиграть турнир претенденток.

За четыре тура до конца турнира россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно отстают от китайских шахматисток Тань Чжунъи и Лэй Тинцзе на одно очко. 

«Шансы на то, что Лагно и Горячкина нагонят китаянок, минимальные. Разница в одно очко – это огромное отставание.

Теперь со следующего тура нужно рисковать и все партии играть на победу. Только это может дать реальный шанс стать первыми, но сделать это будет очень сложно», – сказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

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