Сергей Карякин: «Непомнящий как был фаворитом до турнира претендентов, так и остается им, но конкуренция очень большая»

Теги турнир претендентов Сергей Карякин Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Рамешбабу Прагнанандха Шахматы

Сергей Карякин оценил выступление Яна Непомнящего на турнире претендентов.

Соревнования в Торонто, где определится соперник китайца Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира, продлятся до 22 апреля. Российский гроссмейстер Непомнящий набрал 4 балла по итогам шести туров и делит лидерство с индийцем Гукешем Доммараджу.

«Общий уровень соперников крайне высок и нужно исходить из ситуации. В прошлом туре Яну сильно повезло, когда он вел черными с Прагнанандхой.

В партии же с Каруаной Ян не рисковал и разыграл очень спокойный вариант. Думаю, решил, что ничья его устраивает, потому что прямой конкурент. Не захотел выходить на большую борьбу, в этом есть своя логика и свой просчет. Посмотрим, насколько это оправдается.

Считаю, что Ян как был фаворитом до турнира, так и остается им сейчас, но конкуренция очень большая. Он уже делит первое место с Гукешем, в спину дышат Каруана, Рамешбабу [Прагнанандха], нашел свою игру Хикару Накамура.

Накал борьбы только возрастает, так что очень важно, как Ян будет заканчивать партии против прямых конкурентов. Вся борьба впереди, посмотрим», – сказал российский гроссмейстер, участник матча за звание чемпиона мира 2016 года Карякин.

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