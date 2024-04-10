Тренер Непомнящего о его партии с Прагнанандхой: «Ян тратил много времени, вспоминал, что делать. Хорошо, что сумел сохранить хладнокровие и спастись»

Тренер Владимир Поткин высказался о партии Непомнящего с Прагнанандхой.

Накануне Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Рамешбабу Прагнанандхой в пятом туре турнира претендентов.

«Индийский вундеркинд оправдывает ожидания и к каждой партии подходит полным идей и сил. С Яном по ходу партии он делал лучше ходы и мог рассчитывать на победу.

По дебюту Ян не вспомнил точный порядок ходов, тратил много времени, вспоминал, что делать. Но партию спас – это достижение. По той неприятной позиции сыграть вничью черными – это здорово. Хорошо, что сумел сохранить хладнокровие и спастись», – сказал Поткин.

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