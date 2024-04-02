Владимир Потанин: «Непомнящий своими успехами влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных»

Владимир Потанин пожелал удачи Яну Непомнящему на турнире претендентов.

«Ян Непомнящий — выдающийся спортсмен, своими успехами он влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных в России и за ним следили миллионы людей.

Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идет в атаку и активно выстраивает защитные стратегии.

Только двое шахматистов в истории шахмат выигрывали турнир претендентов дважды подряд, один из них — Непомнящий. Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать свое имя в историю побед.

Будем болеть за нашего гроссмейстера, надеюсь, что даже в далеком Торонто Ян почувствует поддержку своих болельщиков. Желаю Яну удачи», — сказал президент компании «Норникель».

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 4 по 21 апреля.