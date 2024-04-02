Владимир Потанин: «Непомнящий своими успехами влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных»

Теги турнир претендентов Ян Непомнящий Владимир Потанин ТАСС Шахматы

Владимир Потанин пожелал удачи Яну Непомнящему на турнире претендентов.

«Ян Непомнящий — выдающийся спортсмен, своими успехами он влюбляет людей в шахматы, возрождает традиции советских лет, когда этот вид спорта был одним из самых популярных в России и за ним следили миллионы людей.

Ян обладает собственным уникальным стилем и рисунком игры, смело идет в атаку и активно выстраивает защитные стратегии.

Только двое шахматистов в истории шахмат выигрывали турнир претендентов дважды подряд, один из них — Непомнящий. Совсем скоро у него будет шанс в очередной раз вписать свое имя в историю побед.

Будем болеть за нашего гроссмейстера, надеюсь, что даже в далеком Торонто Ян почувствует поддержку своих болельщиков. Желаю Яну удачи», — сказал президент компании «Норникель».

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 4 по 21 апреля.

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