Анатолий Карпов: «CAS – это ошибка Самаранча, не суд, а посмешище. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву»
Анатолий Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после решения по Камиле Валиевой.
Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг.
CAS был основан в 1984 году по инициативе Хуана Антонио Самаранча, который на тот момент возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК).
«Считаю, что CAS – это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение.
Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено. Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым (экс-президентом Международной шахматной федерации – Sports.ru) и хорошо все изучил».
Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву. Понятно, что она уникальная и талантливая спортсменка, и всем ясно, что она чистая», – сказал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.
Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?
Да еще и извинялся Карпов потом в российском суде в отдельном процессе.
Но виноват какой-то Госдеп, что указал, что друг степей калмык должен победить? ))
А пока...кто следующий по списку выскажется? Прямо массированная атака на сознание...Но люди имеют и свое мнение, отличное от вдалбливаемого (уфф..)
Сейчас Жора Крыжовника и Федя Бондарчук лихорадочно пишут сценарий, чтобы первыми добежать до Михалкова и получить от Фонда Кино бабло на сериал
Рабочее название "Ошибка Самаранча"
Так что дел много и без Валеевой.
сам из скандалов не выходил.
ничем
он тоже спортсмен
Обольем еще раз, а потом будем орать, что нам снова что-то не выдали?
Был допинг, за это и наказали.Баста.