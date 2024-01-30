Анатолий Карпов: «CAS – это ошибка Самаранча, не суд, а посмешище. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву»

Теги Кирсан Илюмжинов МОК Анатолий Карпов Хуан Антонио Самаранч CAS Шахматы

Анатолий Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после решения по Камиле Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг. 

CAS был основан в 1984 году по инициативе Хуана Антонио Самаранча, который на тот момент возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК).

«Считаю, что CAS – это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение.

Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено. Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым (экс-президентом Международной шахматной федерации – Sports.ru) и хорошо все изучил».

Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву. Понятно, что она уникальная и талантливая спортсменка, и всем ясно, что она чистая», – сказал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?

48 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Карпов не успел даже в первую сотню комментаторов по теме попасть. Минус премия. Расторопнее нужно быть, Анатолий.
+48
-9
+39
Враги конечно были! Это её окружение
+32
-8
+24
а на что нам комментарии Карпова. где комментарий Тутберидзе ????
+26
-5
+21
Так если она чистая откуда допинг в пробе. Карпов ты продолжи мысль тогда, или ничего не говори
+21
-6
+15
В CAS судились два россиянина Карпов и Илюмжинов по поводу выборов, Карпов с треском проиграл и суд и выборы.
Да еще и извинялся Карпов потом в российском суде в отдельном процессе.
Но виноват какой-то Госдеп, что указал, что друг степей калмык должен победить? ))
+12
-3
+9
Кто дал таблетки? С такими друзьями и врагов не надо!
+5
0
+5
Ответ Wini Chemin
а на что нам комментарии Карпова. где комментарий Тутберидзе ????
Может ей сказать что "чистая" совесть не позволяет?..
А пока...кто следующий по списку выскажется? Прямо массированная атака на сознание...Но люди имеют и свое мнение, отличное от вдалбливаемого (уфф..)
+10
-5
+5
Американцы создали фильм про Тони Хардинг

Сейчас Жора Крыжовника и Федя Бондарчук лихорадочно пишут сценарий, чтобы первыми добежать до Михалкова и получить от Фонда Кино бабло на сериал

Рабочее название "Ошибка Самаранча"
+6
-2
+4
Всем ясно, что она чистая. Ну кроме самой Валиевой, которая и не отрицала наличия запрещенной субстанции в анализе
+9
-5
+4
Ответ selso99
Карпов не успел даже в первую сотню комментаторов по теме попасть. Минус премия. Расторопнее нужно быть, Анатолий.
У него тут на Родине проблемы - поддельные договора замов на 480 млн рублей, по которым он хотел получить денюжку.
Так что дел много и без Валеевой.
+5
-2
+3
Так еще один спортсмен из думы. говорят он нанимал гипнотизеров, чтоб победить Корчного.
сам из скандалов не выходил.
+3
-1
+2
Ответ Мороженко
У неё не было нормальных адвакатов и нормальной версии
Никакие адвокаты уже ничего не могли сделать, потому что без них было принято решение во время ОИ объявить версию с дедушкой, чтобы Валиевой не запретили участие в личных соревнованиях. В таких условиях спасти дело было нереально. Другую версию придумывать нельзя, работать нужно было в рамках "дедушкины таблетки попали случайно". Ни один здравомыслящий судья в это не поверит
+2
0
+2
Ответ asusp527
Может ей сказать что "чистая" совесть не позволяет?.. А пока...кто следующий по списку выскажется? Прямо массированная атака на сознание...Но люди имеют и свое мнение, отличное от вдалбливаемого (уфф..)
Люди не имеют своего мнения, а под своим мнением часто подразумевают мнение из вашингтонского обкома
+2
-1
+1
Ответ Wini Chemin
а на что нам комментарии Карпова. где комментарий Тутберидзе ????
А что вы хотите от нее услышать? Она же сказала: "Я верю что Камила невинна". Ну и про чай с мороженным рассказала, этого по видимому и будут придерживаться.
+3
-2
+1
Ответ Yan D
Всем ясно, что она чистая. Ну кроме самой Валиевой, которая и не отрицала наличия запрещенной субстанции в анализе
А как она может отрицать, если у лаборатории положительная проба? Как вещество в анализ, или в пробу попало - вот в чем вопрос. И кто может проверить саму лабораторию.
+1
0
+1
Ответ aslvowk@mail.ru
Никакие адвокаты уже ничего не могли сделать, потому что без них было принято решение во время ОИ объявить версию с дедушкой, чтобы Валиевой не запретили участие в личных соревнованиях. В таких условиях спасти дело было нереально. Другую версию придумывать нельзя, работать нужно было в рамках "дедушкины таблетки попали случайно". Ни один здравомыслящий судья в это не поверит
Ну верили же в помаду, в обмен жидкостями, и в то, что просто через водопроводную воду.... дедушка на этом фоне ничуть не хуже.
+1
0
+1
Ответ Still Running
Враги захотели убрать, а мы видимо прогнёмся. Не позорились бы, надо допустить Камилу до наших стартов
Конечно, надо! Но наши чинуши так боятся потерять доверие западных "партнеров", что замерли в глубоком прогибе в ожидании очередных помоев на голову.
+3
-2
+1
Вот точно про эту думу сказал, где сидит-заседает. Один-в один.
+3
-2
+1
Раз пошли Анатолии пора бы Анатоле Васерману сказать своё веское слово.Дума вообще как то слабо представлена среди ораторов...
+2
-1
+1
Враги захотели убрать, а мы видимо прогнёмся. Не позорились бы, надо допустить Камилу до наших стартов
+5
-4
+1
этот тоже из чулана вылез....и давай...он ещё с Брежневым целовался
+3
-2
+1
То, что враги - понятно,а как препарат попал в организм спортсмена ?
+3
-2
+1
чем шахматист отличается от спортсмена?
ничем
он тоже спортсмен
+1
0
+1
Кому "ясно, что чистая?" ))) Факт нахождения допинга в организме никем не оспаривался.
+3
-3
0
"и всем ясно, что она чистая» --- А она сама и её адвокаты не оспаривают, что грязная.
+2
-2
0
Это заправка такая перед походом за командным золотом в этот же CAS?
Обольем еще раз, а потом будем орать, что нам снова что-то не выдали?
+2
-2
0
Ну как же она была чистая, Анатолий?В её организме были обнаружены запрещённые вещества, это установленый факт.Опровергнуть это защита не смогла, кроме нелепого дедушки ничего не смогли придумать.
Был допинг, за это и наказали.Баста.
+4
-4
0
Махать кулаками после драки
0
0
0
Ответ Still Running
Враги захотели убрать, а мы видимо прогнёмся. Не позорились бы, надо допустить Камилу до наших стартов
Предварительно проведя (хотя бы анонимный) опрос среди спортсменов, чье ближайшее будущее может оказаться в прямой зависимости от такого решения.
+1
-1
0
Ответ N-fox
Конечно, надо! Но наши чинуши так боятся потерять доверие западных "партнеров", что замерли в глубоком прогибе в ожидании очередных помоев на голову.
И допустить, и вообще плевать на них и жить своей жизнью. Никакой дружбы и сотрудничества у нас а ними не будет.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий