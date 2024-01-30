Анатолий Карпов: «CAS – это ошибка Самаранча, не суд, а посмешище. Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву»

Анатолий Карпов назвал CAS «ошибкой Самаранча» после решения по Камиле Валиевой.

Накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку на 4 года за допинг.

CAS был основан в 1984 году по инициативе Хуана Антонио Самаранча, который на тот момент возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК).

«Считаю, что CAS – это ошибка Самаранча, это не суд, а посмешище. Коллегия состоит из судей, аккредитованных МОК и имеющих к нему прямое отношение.

Очевидно, есть большая вероятность того, что что прикажут, такое решение и будет вынесено. Я это проходил, когда судился с Илюмжиновым (экс-президентом Международной шахматной федерации – Sports.ru) и хорошо все изучил».

Видимо, были враги, которые хотели отстранить Валиеву. Понятно, что она уникальная и талантливая спортсменка, и всем ясно, что она чистая», – сказал двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Все о решении суда по Валиевой: почему такое суровое наказание и есть ли шанс оспорить?