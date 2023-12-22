Карякин о читерстве в шахматах: «Крамник борется с ветряными мельницами. При всем благородном желании он вряд ли победит в этой истории»
Сергей Карякин скептически оценил попытки Владимира Крамника бороться с читерами.
Крамник – 14-й чемпион мира по шахматам. В сентябре он отказался играть на платформе Chess.com из-за большого количества читеров.
– В последние месяцы много шуму наделала объявленная Владимиром Крамником война с читерством. Вы как к ней относитесь?
– Дело в том, что доля истины в словах Крамника есть. Но, во-первых, это невозможно доказать, а во-вторых, он борется с ветряными мельницами. Потому что очень много читеров сейчас.
А американская платформа Chess.com недружественна к нам. И не будет перед Крамником открывать какие-то секреты и тайны. Даже если там есть читеры, она будет их покрывать и ничего не расскажет. Крамник при всем его благородном желании вряд ли победит в этой истории, – сказал российский гроссмейстер Карякин.
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