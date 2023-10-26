Грищук и Лагно не сыграют на турнире Grand Swiss, так как не успели получить визы

Александр Грищук и Екатерина Лагно не сыграют на турнире Grand Swiss.

Российские шахматисты не успели получить визы для поездки на остров Мэн в Великобритании, где пройдет турнир.

«Да, мы не будем участвовать. Мы не успели оформить визы», – сказал .

«Руководство Международной шахматной федерации ( ) могло бы выбрать более удобное место проведения турнира, где нет такой географической отдаленности от практически всех стран мира, кроме Великобритании, куда не так легко получить визу.

Неудачное решение, тем более что турнир является отборочным к первенству мира, и, в частности, наши шахматисты, которые имели шансы попасть на турнир претендентов, не смогли приехать.

Нужно было проводить турнир в какой-то более свободной стране, куда можно просто прилететь и играть. Если бы турнир проводился, например, в Турции, то участников было бы гораздо больше, и состав был бы сильнее», – отметил гроссмейстер .