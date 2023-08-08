Илья Городецкий: «Свидлер превратился наравне с Непомнящим чуть ли не в основную надежду российских шахмат на Кубке мира»

Илья Городецкий оценил выступление российских шахматистов на Кубке мира в Баку.

Ранее в 1/16 финала турнира вышли Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Андрей Есипенко

«Кубок мира всегда так проходит: кто-то из фаворитов проходит как нож сквозь масло, а кто-то сталкивается с неожиданными трудностями. Можно сравнить с турниром «Большого шлема» по теннису, там тоже в одной части сетки сильнейшие побеждают и уже начинают сражаться друг с другом, а в другой много совсем неизвестных имен.

Нас ждет четвертый раунд: некоторые матчи будут очень плотными, например, встреча двух молодых звезд – Андрея Есипенко и Гукеша, или в самом низу сетки, где Хикару Накамура сыграет с Прагнанандхой.

А, с другой стороны, будут и матчи, которые ни один человек не мог даже близко предсказать – например, итальянец Даниэле Вокатуро против Салех Салема. Причем победитель этой встречи выйдет на победителя пары Ниджат Абасов – Петр Свидлер.

По факту получивший на этот турнир wild-card восьмикратный чемпион России (Свидлер) превратился наравне с Яном Непомнящим чуть ли не в основную надежду российских шахмат в этом турнире.

Очень много сенсаций. С другой стороны, главные фавориты — Магнус Карлсен, Фабиано Каруано, Хикару Накамура — пока в игре, хотя и им пришлось столкнуться с локальными трудностями.

Первый круг Ян совсем легко прошел, во втором против Рауфа Мамедова в классических партиях было две ничьих без особых шансов зацепиться, но в быстрых шахматах Непомнящий доминировал и уверенно прошел дальше. Серьезных проблем у Непомнящего пока не было, но каждый следующий матч будет сложнее предыдущего, теперь его ждет очень талантливый индус Нихал Сарин.

Все четыре молодых индийских таланта – Гукеш, Эригайси, Нихал Сарин и Прагнанандха – пока в игре, в ближайшем будущем индусы захватят власть в шахматном мире, это неизбежно, они очень сильны», – сказал бывший руководитель онлайн комиссии Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Илья Городецкий.