Сергей Шипов: «Горячкина способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь»

Теги сборная России жен сборная Китая жен Сергей Шипов Цзюй Вэньцзюнь Александра Горячкина ТАСС Шахматы

Сергей Шипов считает, что Александра Горячкина стать следующей чемпионкой мира по шахматам.

Накануне в Чунцине завершился женский матч за шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе.

«Действительно, в женских шахматах Китай находится впереди планеты всей. При этом я считаю, что отобрать у них мировую шахматную корону вполне реально.

Я думаю, Александра Горячкина, которая находится в хорошем, зрелом возрасте, вполне способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь, я в это верю», – заявил Шипов

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