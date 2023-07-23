Сергей Шипов: «Горячкина способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить Цзюй Вэньцзюнь»

Сергей Шипов считает, что Александра Горячкина стать следующей чемпионкой мира по шахматам.

Накануне в Чунцине завершился женский матч за шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе.

«Действительно, в женских шахматах Китай находится впереди планеты всей. При этом я считаю, что отобрать у них мировую шахматную корону вполне реально.

Я думаю, , которая находится в хорошем, зрелом возрасте, вполне способна выиграть турнир претенденток и со второго раза победить , я в это верю», – заявил .