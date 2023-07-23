Сергей Смагин: «Китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Наша сборная немного недотягивает до них»

Теги сборная России жен сборная Китая жен Сергей Смагин Цзюй Вэньцзюнь Лэй Тинцзе ТАСС ФШР Шахматы

«Очевидно, что китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Если у мужчин конкуренция очень высокая, то у женщин китаянки пока превосходят всех.

Сейчас даже наша сборная, которая составляла самую реальную конкуренцию команде Китая, немного недотягивает до них.

Есть к чему стремиться, но отдельные наши шахматистки могут дойти до чемпионского матча, а там уже посмотрим», – сказал Смагин. 

Накануне в Чунцине завершился женский матч за шахматную корону, в котором китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила соотечественницу Лэй Тинцзе.

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