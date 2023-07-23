Сергей Смагин: «Китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Наша сборная немного недотягивает до них»

«Очевидно, что китайские шахматистки сейчас доминируют во всем мире. Если у мужчин конкуренция очень высокая, то у женщин китаянки пока превосходят всех.

Сейчас даже наша сборная, которая составляла самую реальную конкуренцию команде Китая, немного недотягивает до них.

Есть к чему стремиться, но отдельные наши шахматистки могут дойти до чемпионского матча, а там уже посмотрим», – сказал Смагин.

Накануне в Чунцине завершился женский матч за шахматную корону, в котором китаянка победила соотечественницу Лэй Тинцзе.