Карякин и Раджабов провели на ПМЭФ сеанс одновременной игры в шахматы с использованием программы на основе искусственного интеллекта

Теги Теймур Раджабов Сергей Карякин Шахматы

Гроссмейстеры Сергей Карякин и Теймур Раджабов провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием программы на основе искусственного интеллекта Mendeleev Chess. 

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. 

Программа, разработанная под эгидой компании «Иннопрактика», подсказывала любителям каждый второй ход против гроссмейстеров.

«Это все непросто. Когда человек сам неплохо играет, а ему еще помогает искусственный интеллект, сложно противостоять. С другой стороны, получается еще интереснее, ведь нельзя предсказать заранее результат», – отметил Карякин. 

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