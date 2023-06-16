Карякин и Раджабов провели на ПМЭФ сеанс одновременной игры в шахматы с использованием программы на основе искусственного интеллекта

Гроссмейстеры Сергей Карякин и провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием программы на основе искусственного интеллекта Mendeleev Chess.

Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума.

Программа, разработанная под эгидой компании «Иннопрактика», подсказывала любителям каждый второй ход против гроссмейстеров.

«Это все непросто. Когда человек сам неплохо играет, а ему еще помогает искусственный интеллект, сложно противостоять. С другой стороны, получается еще интереснее, ведь нельзя предсказать заранее результат», – отметил Карякин.