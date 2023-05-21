Grand Chess Tour. Варшава. Карлсен, Со, Дуда, Раппорт, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири сыграют в турнире по рапиду

21 мая стартует этап Grand Chess Tour в Варшаве.

Турнир по рапиду пройдет 21-23 мая, по блицу – 24-25 мая.

2-й этап

Superbet Rapid & Blitz

Варшава, Польша

Рапид

Начало партий – 15:00 по московскому времени.

Участники: (Норвегия), (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), (Румыния), (Франция), Левон Аронян (США), Аниш Гири (Нидерланды), Радослав Войташек (Польша), Богдан-Даньел Дяк (Румыния), Кирилл Шевченко (Румыния).

ПРИМЕЧАНИЕ: в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.