Grand Chess Tour. Варшава. Карлсен, Со, Дуда, Раппорт, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири сыграют в турнире по рапиду

Теги результаты Левон Аронян Магнус Карлсен Максим Вашье-Лаграв Уэсли Со Аниш Гири Рихард Раппорт Радослав Войташек Grand Chess Tour Ян-Кшиштоф Дуда Богдан-Даньел Дяк Кирилл Шевченко Шахматы

21 мая стартует этап Grand Chess Tour в Варшаве.

Турнир по рапиду пройдет 21-23 мая, по блицу – 24-25 мая.

Grand Chess Tour

2-й этап

Superbet Rapid & Blitz

Варшава, Польша

Рапид

Начало партий – 15:00 по московскому времени.

УчастникиМагнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рихард Раппорт (Румыния), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (США), Аниш Гири (Нидерланды), Радослав Войташек (Польша), Богдан-Даньел Дяк (Румыния), Кирилл Шевченко (Румыния).

ПРИМЕЧАНИЕ: в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.

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