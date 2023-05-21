Grand Chess Tour. Варшава. Карлсен, Со, Дуда, Раппорт, Вашье-Лаграв, Аронян, Гири сыграют в турнире по рапиду
21 мая стартует этап Grand Chess Tour в Варшаве.
Турнир по рапиду пройдет 21-23 мая, по блицу – 24-25 мая.
2-й этап
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Варшава, Польша
Рапид
Начало партий – 15:00 по московскому времени.
Участники: Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Рихард Раппорт (Румыния), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (США), Аниш Гири (Нидерланды), Радослав Войташек (Польша), Богдан-Даньел Дяк (Румыния), Кирилл Шевченко (Румыния).
ПРИМЕЧАНИЕ: в рапиде за победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко, в блице за победу 1, за ничью – 0,5 очка. Контроль времени: рапид – 25 минут + 10 секунд на ход, блиц – 5 минут + 3 секунды на ход.
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