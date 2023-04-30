Тренер Непомнящего о поражении: «Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем. Дин Лижэнь провел тай-брейк на невероятном уровне»

Теги Ян Непомнящий матч на первенство мира Владимир Поткин Лижэнь Дин Шахматы

Тренер Яна Непомнящего прокомментировал поражение шахматиста в матче на первенство мира.

Российский гроссмейстер уступил Дин Лижэню на тай-брейке.

«Ян отдал себя полностью, и винить ему себя не в чем. На тай-брейке он владел инициативой, боролся, но Дин Лижэнь провел его на невероятном уровне – защитил все позиции, проявлял хладнокровие в защите, спасался, когда мало кто мог выстоять против некоторых атак Яна.

Ключевым моментом стало, когда Дин в равной позиции отказался от повторения ходов в четвертой партии тай-брейка, и фортуна его за это отблагодарила. Конечно, тай-брейк – это отдельный вид. В основное время матча у Яна было больше шансов, в 12-й партии он был близок к титулу и мог своей победой оформить чемпионство.

Матч оказался крайне нервным, эмоциональным. Ян и Дин боролись, рисковали, шли с открытым забралом – этим он отличается от многих предыдущих. Я вижу, что Ян вырос, проделал колоссальную работу над собой в шахматном плане. У него еще есть потенциал для роста – видно, где прибавлять, есть резервы, и он сможет побороться за шахматную корону», – сказал Владимир Поткин.

«Думал, что в такой позиции проиграть я не мог. Но оказалось, можно». Непомнящий разбит после упущенных шансов

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1 комментарий

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Mr. Grand
Все по делу, жаль что Ян упустил победу, но винить его и чморить теперь- последнее дело.
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