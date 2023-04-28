Тренер Непомнящего: «Поражение в предыдущей партии было очень чувствительно для Яна. Ничейный результат следует занести в актив»

Тренер Яна Непомнящего объяснил итоги 13-й партии матча за шахматную корону.

Накануне российский гроссмейстер сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем. Общий счет в матче за звание чемпиона мира равный – 6,5:6,5.

«Конечно, поражение в предыдущей (12-й) партии было очень чувствительно для Яна. Но крайне важно было то, что он смог сохранить боевой настрой и вышел на борьбу в испанской партии (13-й).

Первая часть поединка выдалась неровной, но в дальнейшем Яну удалось обрести спокойствие на доске и он получил все шансы на победу. Но Дин Лижэнь, в свою очередь, тоже играл аккуратно. Он нашел хорошие ресурсы, построил крепость и ничья стала логичным завершением борьбы.

Партия получилась со взаимными шансами, но, мне кажется, что Ян заставил соперника понервничать. Ничейный результат следует занести Непомнящему в актив. Хорошо, что перед последней партией есть выходной и у Яна будет возможность набраться необходимых сил и энергии», – рассказал Владимир Поткин.

29 апреля Непомнящий и Лижэнь проведут 14-ю партию – последнюю с классическим контролем времени.