Сергей Смагин: «Непомнящий не будет рисковать – в этом нет никакого смысла, он ведет в счете. Но это не значит, что Ян обязательно будет «сушить» игру»
Вице-президент ФШР Сергей Смагин высказался о ходе матча Непомнящий – Лижэнь.
После десяти партий счет в матче на первенство мира – 4,5:5,5 в пользу Непомнящего.
«Не надо быть пророком, чтобы понять, что Ян не будет рисковать. Сейчас в этом нет никакого смысла, он ведет в счете.
Если он сыграет все следующие партии вничью, это будет хорошим вариантом, но это не значит, что Ян обязательно будет «сушить» игру.
Если он увидит, что китаец где-то просчитается, конечно, он будет давить», – сказал Смагин.
У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать
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