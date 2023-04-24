Сергей Смагин: «Непомнящий не будет рисковать – в этом нет никакого смысла, он ведет в счете. Но это не значит, что Ян обязательно будет «сушить» игру»

Вице-президент ФШР Сергей Смагин высказался о ходе матча Непомнящий – Лижэнь.

После десяти партий счет в матче на первенство мира – 4,5:5,5 в пользу Непомнящего.

«Не надо быть пророком, чтобы понять, что Ян не будет рисковать. Сейчас в этом нет никакого смысла, он ведет в счете.

Если он сыграет все следующие партии вничью, это будет хорошим вариантом, но это не значит, что Ян обязательно будет «сушить» игру.

Если он увидит, что китаец где-то просчитается, конечно, он будет давить», – сказал Смагин.

У Непомнящего очко преимущества за пять партий до финиша – этого хватит? Похоже, Дин устал рисковать