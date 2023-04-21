Карякин об утечке подготовки Лижэня к матчу за шахматную корону: «Этого следовало ожидать, когда работаешь в открытом интернет-пространстве»

Теги Сергей Карякин Ян Непомнящий матч на первенство мира Лижэнь Дин Шахматы

Карякин высказался об утечке дебютной подготовки Дин Лижэня к матчу за шахматную корону.

Ранее стало известно, что дебютная подготовка, которую Дин Лижэнь применяет в чемпионском матче, находится в открытом доступе на одном из шахматных сайтов.

«Честно говоря, этого [обнародования подготовки] следовало ожидать, когда работаешь в открытом интернет-пространстве.

Я даже могу добавить инсайдерской информации, что после первых партий мои друзья-гроссмейстеры написали мне о странном случае, когда незадолго до матча они сыграли целую партию с неизвестным человеком на одном из шахматных ресурсов, там был точно такой же дебют, который после Дин сыграл на матче.

Это неприятный удар для Дина. Если команда Яна (Непомнящего) поднимет всю появившуюся информацию, то подготовка Дина сведется к нулю. Это очень неприятно. Если готовишь перед матчем какой-то определенный репертуар дебютный, то ты его придерживаешься», – сказал Сергей Карякин.

Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть! Теперь у китайца серьезные проблемы?

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1 комментарий

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Вячеслав Крейнин
Сыграли точно такой же дебют друзья. Что за бред. Конечно, среди тысяч игроков кто то сыграет такой же дебют за день до партии. Кто то и партию 1 в 1 разыграть может
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