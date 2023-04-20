Первый тренер Непомнящего: «В Брянске есть огромный зал, половина – швейная мастерская, а другая – шахматный клуб. Мы начинали заниматься под стук швейных машинок»

Первый тренер Непомнящего Валентин Евдокименко рассказал, как Ян начал заниматься шахматами.

«Когда игрался первый матч (Непомнящего за звание чемпиона мира) с Карлсеном, бежит завуч нашей спортшколы в Брянске: «Вам журналисты норвежские звонят». Начали общаться, и они спрашивают о том, где Ян начинал заниматься шахматами.

Я рассказал: у нас есть огромный зал, половина – швейная мастерская, а другая – шахматный клуб. И мы начинали заниматься под стук швейных машинок.

Я еще им рассказал, что у вас есть лыжник Клэбо, а у нас на Брянщине – Большунов, и наш вашего превзошел. Я надеюсь, что и Карлсен тоже будет повержен Яном», – сказал Евдокименко.