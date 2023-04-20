Первый тренер Непомнящего: «В Брянске есть огромный зал, половина – швейная мастерская, а другая – шахматный клуб. Мы начинали заниматься под стук швейных машинок»

Теги Ян Непомнящий ТАСС Валентин Евдокименко Шахматы

Первый тренер Непомнящего Валентин Евдокименко рассказал, как Ян начал заниматься шахматами.

«Когда игрался первый матч (Непомнящего за звание чемпиона мира) с Карлсеном, бежит завуч нашей спортшколы в Брянске: «Вам журналисты норвежские звонят». Начали общаться, и они спрашивают о том, где Ян начинал заниматься шахматами.

Я рассказал: у нас есть огромный зал, половина – швейная мастерская, а другая – шахматный клуб. И мы начинали заниматься под стук швейных машинок.

Я еще им рассказал, что у вас есть лыжник Клэбо, а у нас на Брянщине – Большунов, и наш вашего превзошел. Я надеюсь, что и Карлсен тоже будет повержен Яном», – сказал Евдокименко.

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