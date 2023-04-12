Накамура о версии, что Лижэнь Дин играет хуже из-за отсутствия практики: «Странное объяснение. Я выиграл Гран-при ФИДЕ после перерыва в 822 дня»

Хикару Накамура не считает, что проигрыш Лижэнь Дина связан с отсутствием практики.

Дин уступил россиянину Яну Непомнящему во второй партии матча за шахматную корону. Непомнящий ведет в матче со счетом 1,5:0,5.

« сказал, что Дин пропустил почти два года и вполне естественно терять навык из-за отсутствия практики.

Не знаю, это кажется немного странным. Потому что я не играл за шахматным столом – сколько? Я выиграл в Берлине после того, как не садился за доску 822 дня. Возможно, дело в психологии, но такое объяснение я нахожу несколько странным.

Он ведь был вторым на турнире претендентов. не просто какой-то парень, которому повезло – он играет в отличные шахматы, он обыграл меня в последнем раунде и квалифицировался. Так что это не совсем адекватное объяснение для меня», – сказал .