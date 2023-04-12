Накамура о версии, что Лижэнь Дин играет хуже из-за отсутствия практики: «Странное объяснение. Я выиграл Гран-при ФИДЕ после перерыва в 822 дня»

Теги Левон Аронян Ян Непомнящий Гран-при ФИДЕ матч на первенство мира Хикару Накамура Лижэнь Дин Шахматы

Хикару Накамура не считает, что проигрыш Лижэнь Дина связан с отсутствием практики.

Дин уступил россиянину Яну Непомнящему во второй партии матча за шахматную корону. Непомнящий ведет в матче со счетом 1,5:0,5.

«Левон Аронян сказал, что Дин пропустил почти два года и вполне естественно терять навык из-за отсутствия практики.

Не знаю, это кажется немного странным. Потому что я не играл за шахматным столом – сколько? Я выиграл Гран-при ФИДЕ в Берлине после того, как не садился за доску 822 дня. Возможно, дело в психологии, но такое объяснение я нахожу несколько странным.

Он ведь был вторым на турнире претендентов. Лижэнь Дин не просто какой-то парень, которому повезло – он играет в отличные шахматы, он обыграл меня в последнем раунде и квалифицировался. Так что это не совсем адекватное объяснение для меня», – сказал Накамура.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий