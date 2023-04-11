Тренер Непомнящего: «За два года Ян сильно повзрослел. Он понимает, что надо распределить силы на всю дистанцию, не тратить зря энергию»

Тренер Яна Непомнящего рассказал о задачах на оставшиеся партии матча за шахматную корону.

– Ян чувствует себя увереннее, чем в чемпионском матче двухлетней давности в Дубае? Он более раскрепощен?

– Безусловно. В Дубае он не справился с нагрузкой. Считал, что для победы над Магнусом ( ) надо сделать что-то невероятное, изменить буквально все – дебютную подготовку, настрой, физическую подготовку. В Астану же Ян приехал уже большим спортсменом. За два года сильно повзрослел. Он понимает, что надо распределить силы на всю дистанцию, не тратить зря энергию, быть сфокусированным именно на тех вещах, которые нужны его организму.

– Тот факт, что матч проходит в Астане, на руку нашему гроссмейстеру?

– Это лучший вариант из тех, которые рассматривались ФИДЕ. В Аргентине было бы тяжелее. Речь не только про часовой пояс. Казахстан – реально братская страна. Отличная атмосфера, болельщики, повсюду русский язык. Мы чувствуем большую поддержку.

– Вам не кажется, что китайский гроссмейстер явно не в своей тарелке? Переезд из отеля, растерянность на пресс-конференциях, обдумывание ходов в куртке...

– Конечно, мы видим, что Дин переживает. На мой взгляд, ему не хватает опыта чемпионских матчей. У Яна он есть, хоть и во многом негативный. Но через это надо пройти. Нельзя получить этот опыт с небес.

– Стоит ли праздновать победу во второй партии или вся борьба еще впереди?

– Праздновать можно по-разному. Не переусердствовать. Дин – китаец, он был в монастыре Шаолинь, имел серию из 100 партий без поражений. Это крепкий парень. Легко точно не будет. У него отличная команда. Я внимательно его изучаю, читаю сейчас Конфуция.

– Что вам больше всего запомнилось?

– Он пишет, что после 70 лет надо следовать велению своего сердца. Но в меру. Это я к тому, что можно так порадоваться, что потом неделю не сможешь нормально играть. Или сильно огорчиться и потерять концентрацию в важные моменты. Все должно быть плавно, спокойно, размеренно. Наша задача – до самого конца матча сохранить Яна в таком состоянии. Тогда, надеюсь, все будет хорошо, – сказал Сергей Кишнев.